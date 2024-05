Opinión…

Rusia es muy superior y aprovecha la debilidad de Ucrania

Francisco Belaunde Matossian,

Analista internacional





No está muy claro cuál es el objetivo exacto para Rusia con este nuevo frente. Aparentemente tienen 50.000 hombres, pero esa cantidad no sería suficiente para tomar la ciudad de Kharkiv. Hasta ahora han podido avanzar en zonas que les llaman grises, porque no hay una defensa por parte de los ucranianos, pues se han retirado de esos lugares para establecer una línea defensiva más allá.

Uno de los objetivos de los rusos sería distraer recursos tanto de hombres como de material militar de los ucranianos para llevarlos a ese frente y que, como Kiev tiene problemas tanto de soldados como de armas, no puedan cubrir todos los frentes. Por ejemplo, podrían querer provocar que se descuide el Donbás, por donde los rusos también quieren avanzar.

Está muy claro que los rusos tienen una superioridad muy grande sobre Ucrania tanto en hombres como en material bélico, y están aprovechando la ocasión. Ucrania está en una postura muy complicada, aunque es verdad que ya están por llegar las armas estadounidenses.

Ucrania también se ha demorado mucho en lanzar el llamamiento para el reclutamiento de nuevos soldados, incluso recién han sacado la ley y otra norma para reclutar encarcelados que quieran ir a la guerra.

También se critica a Occidente por haberle prohibido a Ucrania utilizar las armas occidentales en territorio ruso contra blancos legítimos, como concentración de tropas o líneas de abastecimiento.

Pero como ha pasado mucho en esta guerra, los occidentales poco a poco han ido cediendo y cada vez han entregado armas más sofisticadas a Ucrania, y podría ser que llegue un momento en el que los rusos avancen de manera tan decisiva que provoquen un cambio en el enfoque de Occidente y se pueda autorizar el uso de armas contra territorio ruso.