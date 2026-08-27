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Resumen

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Un residente local limpia los escombros de una tienda destruida después de un bombardeo ruso en Kherson, el 12 de junio de 2023. (Foto de Oleksii FILIPPOV / AFP)
Un residente local limpia los escombros de una tienda destruida después de un bombardeo ruso en Kherson, el 12 de junio de 2023. (Foto de Oleksii FILIPPOV / AFP)
/ OLEKSII FILIPPOV
Por Agencia AFP

Las autoridades de Kherson, en el sur de Ucrania, pidieron a los habitantes evacuar ante el peligro de los bombardeos rusos, que se intensifican y podrían dejar a la ciudad sin electricidad ni calefacción durante un período prolongado.

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