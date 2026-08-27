Las autoridades de Kherson, en el sur de Ucrania, pidieron a los habitantes evacuar ante el peligro de los bombardeos rusos, que se intensifican y podrían dejar a la ciudad sin electricidad ni calefacción durante un período prolongado.

“Me dirijo una vez más a los habitantes de Kherson, en particular a las familias con niños y a las personas mayores: si tienen la posibilidad (...) váyanse, se los ruego”, declaró en Telegram el gobernador regional Oleksander Prokudin.

El funcionario dijo que había una “situación extremadamente difícil” en Kherson, que antes del inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 tenía unos 280.000 habitantes.

“La pasada noche, las fuerzas rusas atacaron de nuevo la central de calefacción urbana de Kherson con bombas planeadoras. (...) La instalación ha sufrido daños muy graves”, agregó Prokudin.

Según el gobernador, Rusia ha intensificado sus ataques en la región, especialmente con drones a reacción y bombas aéreas guiadas.

“Actualmente, no existe ningún medio para destruir estos tipos de drones, ni las bombas aéreas guiadas, en ninguna región de nuestro país”, señaló el gobernador.

Rusia y Ucrania llevan varios meses aumentando sus ataques de largo alcance, dirigidos cada vez con más frecuencia contra infraestructuras civiles como almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias.

La ciudad de Kherson estuvo bajo control ruso de marzo a noviembre de 2022. Las fuerzas rusas, ahora posicionadas en la otra orilla del río Dniéper que la bordea, la bombardean regularmente.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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