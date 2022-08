Este hombre de 55 años tenía una zapatería, además de su pequeño “jardín de encanto” en su casa, ubicada en Kherson, a orillas del Mar Negro.

Sin embargo, la ofensiva rusa lanzada el 24 de febrero cambiaría su vida. Un día después del inicio de la invasión, Kurayan publicó una fotografía sosteniendo un rifle y ofreciéndose como voluntario para combatir en las filas de las Fuerzas de Defensa Territorial, las unidades de reserva ucranianas.

Una semana más tarde, Kherson caería en manos rusas. La ciudad de 300 mil habitantes fue considerada la primera urbe importante perdida por Ucrania desde el inicio del conflicto.

Kurayan compartía sus labores como jardinero y agricultor en sus cuentas de redes sociales antes de la invasión rusa.

MARIONETA MEDIÁTICA

Las semanas siguientes a la caída de Kherson estuvieron marcadas la resistencia armada de sus ciudadanos en contra de Rusia.

Entre las filas de la resistencia, por supuesto, se encontraba Kurayan.

Pero el patriotismo se vio rápidamente doblegado por el músculo militar ruso, obligando a la mayoría de combatientes a pasar a la clandestinidad.

Kurayan consiguió evadir a los rusos con éxitos durante semanas. El 6 de abril, sin embargo, un grupo de soldados ingresó a su local, lo arrastraron fuera y lo subieron a una camioneta.

Durante 15 días no se supo nada de él hasta que repentinamente apareció en una transmisión de la televisión estatal rusa. Amigos de su familia le hicieron llegar las imágenes a su hija, Karina, de 23 años, detalla un artículo de The Independent.

A Kurayan se le podía ver junto a un grupo de detenidos ucranianos en Sebastopol, Crimea. El narrador aseguraba que las personas mostradas eran simpatizantes rusos. Se trataba de la nueva estrategia de Moscú por validar su invasión ante la opinión pública de su país.

Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar.

Poco después de su aparición televisiva, las redes sociales de Kurayan notificaron sobre una nueva publicación. En un video publicado en sus cuentas de Instagram, Facebook y otra recién creada en TikTok, Kurayan despotricaba contra el gobierno de Kiev, instaba a sus compatriotas a rendirse y calificaba de “sinsentido” la resistencia contra Rusia.

Publicaciones en las que se veía a Kurayan atado de manos frente a un alijo de armas, otro en el que aparecía armado junto a dos hombres encapuchados que también sostenían rifles y muchas más en las que apoyaba la invasión dirigida desde Moscú comenzaron a inundar sus redes sociales.

En un video publicado en las redes sociales de Kurayan se le podía ver armado junto a dos hombres que también sostenían fusiles y pidiendo a Ucrania que se rinda ante Rusia.

DÍAS DE TORTURA

Karina supo de inmediato que su padre, quien desde el 2014 se había ofrecido como voluntario para llevar víveres y abrigo a los ucranianos que combatían contra los rebeldes prorrusos en el Donbás, no podía haber cambiado de bando.

Por ello, comenzó a recopilar toda la información que se iba publicando en sus redes sociales y las hizo llegar a las autoridades ucranianas. “Vimos a papá allí, y entendimos exactamente dónde estaba. Entonces recopilé todo el material, las capturas de pantalla (de las redes sociales), todo lo que tenía, toda la información y lo envié a la línea directa (de prisioneros de guerra)”, relató la comunicadora de 23 años, quien tuvo que huir del país cuando inició la invasión, a CNN.

La estrategia de Karina tuvo rápidos resultados. Pocos días después, el Gobierno de Kiev se comunicaría con ella para brindarle buenas noticias. Su padre había sido incluido en una lista de intercambio de prisioneros con los rusos.

Un intercambio de prisioneros entre rusos y ucranianos se produce en Zaporizhzhia, al sudeste de Ucrania. / Agencia Reuters

Sin embargo, la liberación de Kurayan traería consigo la revelación sobre los tortuosos días que le tocó vivir en manos rusas, tanto en Kherson como en Sebastopol.

“Mis experiencias en Kherson y Sebastopol fueron muy diferentes. En Kherson me torturaron físicamente y en Sebastopol me torturaron mentalmente”, narró el hombre a The Independent.

Mientras permaneció en su ciudad natal, los rusos utilizaron alicates para retorcer las manos de Kurayan, además de golpearlo repetidamente con un garrote en la cabeza y el tórax. El hombre contó que también lo intentaron asfixiar con bolsas de plástico.

Al llegar a Sebastopol, por otro lado, comenzó la tortura psicológica bajo la que grabó los videos a favor de la invasión. Según Kurayan, los rusos llegaron a ofrecerle convertirlo en el próximo alcalde de Kherson si colaboraba con él.

“Los rusos querían que traicionara a Ucrania. Incluso me pidieron que fuera alcalde en la nueva administración rusa de Kherson. Pero les dije que no, que eso solo podría ocurrir después de mi muerte”, dijo al periódico británico.

Kurayan fue secuestrado y trasladado a la ciudad de Sebastopol por las fuerzas rusas que invadieron Kherson.

Mykola Balaban, subdirector del Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información, dependiente del Ministerio de Cultura y Política de Información de Ucrania, explicó a CNN que casos como los de Kurayan forman parte de la nueva estrategia comunicativa rusa por validar la invasión.

“En el caso de Igor y muchos otros, también usan este contenido dentro de Rusia para mostrar, ‘mira, este ucraniano era un activista, pro-ucraniano, pero ahora entiende, le mostramos cuál es la situación real y ahora es prorruso y entiende por lo que estamos luchando’”, detalló el experto.