n bombero combate un incendio tras el bombardeo que destruyó varias casas en el distrito de Kuibishevskiy, cerca del aeropuerto de la conflictiva ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania, el 20 de noviembre de 2014, mientras el fuego de artillería sigue sacudiendo el bastión rebelde prorruso del este de Ucrania. El 9 de julio de 2025, un tribunal europeo de máxima instancia dictaminó que Rusia cometió violaciones de los derechos humanos al apoyar a los separatistas antikievistas en el este de Ucrania desde 2014, al derribar el vuelo MH17 ese mismo año y al invadir Ucrania en 2022. (Foto de Menahem KAHANA / AFP)
n bombero combate un incendio tras el bombardeo que destruyó varias casas en el distrito de Kuibishevskiy, cerca del aeropuerto de la conflictiva ciudad de Donetsk, en el este de Ucrania, el 20 de noviembre de 2014, mientras el fuego de artillería sigue sacudiendo el bastión rebelde prorruso del este de Ucrania. El 9 de julio de 2025, un tribunal europeo de máxima instancia dictaminó que Rusia cometió violaciones de los derechos humanos al apoyar a los separatistas antikievistas en el este de Ucrania desde 2014, al derribar el vuelo MH17 ese mismo año y al invadir Ucrania en 2022. (Foto de Menahem KAHANA / AFP)
/ MENAHEM KAHANA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Kiev acusa a Moscú de seguir con su “plan de guerra” mientras todos hablan de paz
Resumen de la noticia por IA
Kiev acusa a Moscú de seguir con su “plan de guerra” mientras todos hablan de paz

Kiev acusa a Moscú de seguir con su “plan de guerra” mientras todos hablan de paz

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro de Exteriores de Ucrania, , acusó a Rusia de continuar con su en un momento internacional en que “todos hablan de discutir puntos de planes de paz”, tras el ataque masivo ruso contra el territorio ucraniano en la noche del viernes a este sábado.

“Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su ‘plan de guerra’ de dos puntos: matar y destruir”, escribió Sibiga en X, donde condenó el último ataque ruso contra Ucrania, que dejó, solo en Kiev y sus alrededores, tres muertos y decenas de heridos, dijo el presidente, .

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Según el ministro ucraniano, la noche fue “difícil, especialmente en Kiev”, debido al ataque ruso, en el que Rusia lanzó “docenas de misiles de crucero y balísticos y más de 500 drones a hogares, la red eléctrica e infraestructura crítica”.

PUEDES VER: Rusia se prepara para debatir el plan de paz con la delegación de EE.UU. la semana que viene

El jefe de la diplomacia ucraniana, además, criticó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por su reciente visita al presidente ruso, .

“Putin está utilizando a estos políticos como actores de su sangriento espectáculo. Putin quiere prolongar la guerra a cualquier coste”, dijo Sibiga.

Para él, el conflicto ruso-ucraniano es una “guerra que (Putin) no puede ganar, y la guerra que se niega a terminar, pero la comunidad internacional tiene los medios para asegurar que esto es insostenible para él”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

“Pedimos apoyo adicional para la defensa de Ucrania y su resiliencia, medidas adicionales sancionadoras contra Rusia, y una decisión rápida para usar los activos rusos congelados”, apuntó Sibiga.

“Fuerza, unidad y presión sobre Moscú siguen siendo esenciales para avanzar en los esfuerzos de paz y forzar a Rusia a poner fin a la guerra”, concluyó.

El ataque ruso de este sábado se produce en un momento en el que se intenta negociar el fin del conflicto, con la visita la próxima semana a Moscú de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que se espera en Kiev, en principio este fin de semana, a Dran Driscoll, también enviado por el mandatario.

Enviados de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el domingo 23 de noviembre en Suiza junto a consejeros de seguridad europeos para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC