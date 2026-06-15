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El humo y el fuego se elevan desde la Catedral de la Dormición en el complejo ortodoxo del Monasterio de las Cuevas de Kiev tras un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania, el 15 de junio de 2026. (Foto de Genya SAVILOV / AFP).
El humo y el fuego se elevan desde la Catedral de la Dormición en el complejo ortodoxo del Monasterio de las Cuevas de Kiev tras un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania, el 15 de junio de 2026. (Foto de Genya SAVILOV / AFP).
/ GENYA SAVILOV
Por Agencia AFP

Al menos 11 personas murieron en Ucrania en un nuevo ataque masivo ruso, especialmente intenso sobre Kiev, donde la emblemática catedral ortodoxa de la Dormición terminó en llamas.

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