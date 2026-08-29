Al menos 37 personas murieron en un ataque ruso con drones la noche del viernes contra un depósito situado cerca de Kiev, que causó un enorme incendio y explosiones, indicaron este sábado las autoridades ucranianas.

Aparentemente, el depósito albergaba “objetos y materiales explosivos”, indicó la fiscalía ucraniana, que abrió una investigación por negligencia criminal.

En los videos difundidos en internet y en la prensa se aprecia una gigantesca explosión, seguida de detonaciones secundarias, que proyectaron llamas en múltiples direcciones. Un indicio de que efectivamente habría municiones en el depósito atacado.

“Lamentablemente, el número de víctimas en el distrito de Bucha se eleva ahora a 37”, indicó en Telegram el jefe de la administración militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, elevando en diez víctimas el balance anterior.

Entre los fallecidos se encuentra el alcalde del pueblo de Dmitrivska, Taras Didich, quien estaba ayudando en las tareas de rescate.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicó un extenso mensaje en X para recordar que “no pueden almacenarse municiones cerca de viviendas u otras zonas residenciales”.

El ataque con dron se produjo poco después de las ocho de la tarde del viernes (17H10 GMT), y golpeó “los terrenos de una empresa en la localidad de Mila”, situada en el distrito de Bucha, al oeste de Kiev, indicó la oficina del fiscal general ucraniano.

En ese momento “estalló un gran incendio en los terrenos de la empresa, y comenzó la detonación”, añadió.

La oficina del fiscal general explicó que investigará “la legalidad del (...) almacenamiento de objetos y materiales explosivos en los terrenos de la empresa”, así como si la compañía, cuyo nombre no se menciona, contaba con “los permisos y autorizaciones necesarios”.

“Castigo severo”

En el momento de comunicarse un primer balance de 27 muertos, Zelensky indicó que hubo decenas de heridos y que fueron evacuadas de la zona más de 370 personas.

El ataque y la detonación subsecuente causaron daños en viviendas cercanas y en un centro para ancianos y personas con discapacidades, indicó también el mandatario.

El primer ministro Serguéi Koretski lamentó que no se hubieran aprendido “las lecciones” tras otro mortífero ataque en julio en la localidad de Vichnévé, cerca de Kiev, contra un depósito de municiones.

Una investigación había revelado importantes fallas por parte de la empresa pública propietaria, que no cumplía con las normas a pesar de la proximidad de viviendas.

“En el quinto año ya de la invasión, cometer el mismo error una y otra vez equivale a una negligencia criminal”, dijo el primer ministro en un mensaje en Telegram. “Cada responsable, sin excepción, debe recibir un castigo severo para que no vuelva a suceder algo así”, enfatizó.

Rusia y Ucrania han intensificado desde hace varios meses sus ataques de largo alcance, que cada vez con mayor frecuencia tienen como objetivo infraestructuras civiles, como almacenes logísticos e instalaciones petroleras y portuarias.

Estos bombardeos han causado un número cada vez mayor de víctimas civiles.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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