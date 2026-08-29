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Un rescatista ucraniano trabaja para extinguir un incendio en un almacén tras un ataque aéreo en un lugar no revelado de la región de Kiev, el 29 de agosto de 2026. (Handout / Servicio de Emergencias de Ucrania / AFP)
Un rescatista ucraniano trabaja para extinguir un incendio en un almacén tras un ataque aéreo en un lugar no revelado de la región de Kiev, el 29 de agosto de 2026. (Handout / Servicio de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Al menos 37 personas murieron en un ataque ruso con drones la noche del viernes contra un depósito situado cerca de Kiev, que causó un enorme incendio y explosiones, indicaron este sábado las autoridades ucranianas.

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