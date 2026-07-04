Decenas de drones ucranianos atacaron San Petersburgo, en Rusia, informaron este sábado las autoridades de la ciudad, que señalaron que una terminal petrolera fue alcanzada y que uno de los aparatos se estrelló en la zona del complejo histórico de Peterhof, sin causar daños.

El ataque contra San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia y lugar de nacimiento del presidente Vladimir Putin, se produjo en medio de versiones contradictorias de Moscú y Kiev sobre el control de Kostiantinivka, una localidad estratégica del este de Ucrania.

Rusia prometió tomar represalias y afirmó haber interceptado durante la noche cerca de 500 drones ucranianos y diez misiles Flamingo.

La ofensiva ucraniana se produjo después de un ataque ruso contra Kiev que causó la muerte de 30 personas esta semana.

Ocurrió también apenas unas horas después de un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Sumi, en el norte del país, que causó la muerte de cuatro personas, entre ellas un menor, según las autoridades ucranianas.

Ataque contra San Petersburgo

En respuesta a la campaña militar de Moscú, Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus operaciones en territorio ruso, y golpea en particular al sector petrolero.

Este sábado, Rusia abatió más de 70 drones ucranianos sobre los cielos de San Petersburgo, según el gobernador de la ciudad.

Un terminal petrolero fue alcanzado y un dron se estrelló contra el complejo histórico de Peterhof, que incluye un fastuoso palacio y jardines, sin causar víctimas ni daños.

“El ataque alcanzó la zona de un terminal petrolero en el distrito de Kirovski”, en San Petersburgo. “Se han resuelto las consecuencias técnicas y no ha habido víctimas”, detalló el gobernador Alexander Beglov.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que en esta andanada de ataques fue alcanzada también la base naval rusa de Kronstadt, en San Petersburgo.

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“Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron infraestructuras petroleras portuarias que generan ingresos para la guerra que libra Rusia, y también hubo ataques exitosos contra Kronstadt, un importante objetivo militar”, declaró.

“Mentira”

Sobre el terreno, la línea del frente permaneció prácticamente sin cambios en junio en Ucrania, prolongando la pérdida de impulso de las tropas rusas en los últimos meses, según el análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

El ejército ucraniano negó este sábado que los rusos hayan tomado Kostiantinivka, como afirmó Moscú el viernes, y aseveró en declaraciones a AFP que sus soldados siguen defendiendo la ciudad.

“Los defensores ucranianos mantienen sus posiciones. La situación es difícil, pero está bajo control de las fuerzas ucranianas”, dijo el portavoz del ejército, Andrii Kovaliov.

El portavoz detalló que los rusos se infiltraron en pequeños grupos en la ciudad, y que el viernes llevaron a cabo “11 intentos de asalto”, pero “sin ningún éxito”.

Kostiantinivka es uno de los últimos bastiones en el camino hacia las grandes ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, bajo control ucraniano. Su toma es un objetivo primordial en la campaña rusa del Donbás, una región del oriente ucraniano ocupada mayormente por Moscú.

El viernes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había aseverado que las tropas rusas tenían “totalmente bajo control” esa localidad.

El presidente Vladimir Putin aprovechó incluso para aparecer con uniforme militar frente a su Estado Mayor, dar las gracias a los soldados y decir que la captura de la ciudad reviste una “importancia estratégica mayor”.

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“Otra mentira rusa”, replicó este sábado su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en un mensaje en redes sociales.

La batalla por Kostiantinivka, que contaba con unos 78.000 habitantes antes de la guerra, se libra desde finales de 2025, cuando los soldados rusos comenzaron a infiltrarse en la ciudad.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al peor conflicto de Europa desde 1945, que dura ya más de cuatro años, han quedado relegadas a un segundo plano por la guerra en Oriente Medio.

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