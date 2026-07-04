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Resumen

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El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una conferencia de prensa tras el acto de lanzamiento de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea en el Castillo de Dublín, Irlanda, el 1 de julio de 2026. (EFE/EPA/BRYAN MEADE)
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una conferencia de prensa tras el acto de lanzamiento de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea en el Castillo de Dublín, Irlanda, el 1 de julio de 2026. (EFE/EPA/BRYAN MEADE)
/ BRYAN MEADE
Por Agencia AFP

Decenas de drones ucranianos atacaron San Petersburgo, en Rusia, informaron este sábado las autoridades de la ciudad, que señalaron que una terminal petrolera fue alcanzada y que uno de los aparatos se estrelló en la zona del complejo histórico de Peterhof, sin causar daños.

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