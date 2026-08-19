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Resumen

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Un edificio en llamas en el lugar de un ataque ruso en Kiev, el 20 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
Un edificio en llamas en el lugar de un ataque ruso en Kiev, el 20 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Seis personas murieron en bombardeos nocturnos rusos contra la capital ucraniana de Kiev y la región circundante, informaron el jueves las autoridades locales.

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