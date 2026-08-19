Seis personas murieron en bombardeos nocturnos rusos contra la capital ucraniana de Kiev y la región circundante, informaron el jueves las autoridades locales.

“Cinco personas murieron por el enemigo. Otras 23 personas resultaron heridas” durante el ataque ruso, precisó la administración militar de Kiev en Telegram.

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Otra persona murió en el distrito de Brovary, en las afueras de Kiev, indicó en Telegram el jefe de la administración local, Timur Tkachenko.

El ataque en Kiev daño edificios residenciales, una instalación médica y un centro educativo, según la administración militar.

Por otro lado, la fuerza aérea ucraniana anunció la noche del miércoles que varios misiles habían traspasado el espacio aéreo del país por el norte y noreste.

A más de cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania, los ataques se han intensificado a ambos lados de la frontera, dejando un número creciente de víctimas civiles.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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