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Un jardín de infancia gravemente dañado tras un ataque con misiles rusos en Kiev, el 7 de noviembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Servicio de Emergencias de Ucrania / AFP)
Un jardín de infancia gravemente dañado tras un ataque con misiles rusos en Kiev, el 7 de noviembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Servicio de Emergencias de Ucrania / AFP)
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Por Agencia EFE

Ucrania acusó este sábado a Rusia de haber cometido un ataque “masivo” contra su infraestructura energética que provocó cortes eléctricos en cinco regiones, cuando el país se prepara para otro duro invierno.

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