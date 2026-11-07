Ucrania acusó este sábado a Rusia de haber cometido un ataque “masivo” contra su infraestructura energética que provocó cortes eléctricos en cinco regiones, cuando el país se prepara para otro duro invierno.

En redes sociales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que Rusia empleó 36 misiles balísticos y 172 drones para llevar a cabo este ataque “combinado” contra el sector energético.

Según él, al menos nueve personas resultaron heridas, incluido un niño, durante estos ataques que afectaron a una decena de regiones del país.

Más tarde Zelensky señaló que, según los análisis preliminares realizados en una de las infraestructuras energéticas clave, “los rusos utilizaron misiles KN-23 fabricados y entregados por Corea del Norte”, afirmó en X.

En un comunicado, el Ministerio de Energía ucraniano afirmó que “durante la noche, el enemigo lanzó un ataque masivo contra varias instalaciones energéticas”.

“Como resultado, consumidores de las regiones de Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev, Yitómir y Kharkiv se encuentran actualmente sin electricidad”, añadió sin especificar cuántos hogares se han visto afectados.

Los ataques han causado daños importantes a “numerosas instalaciones energéticas” en la región de la capital, lo que obstaculiza “considerablemente” el suministro de electricidad a Kiev y sus alrededores, precisa.

El personal del sector intenta resolverlo pero su labor “se ve ralentizada por las constantes alertas aéreas”, añade.

“Presión” sobre la negociación

Zelensky ironizó diciendo que estos bombardeos eran la forma en la que Rusia “prepara” el encuentro trilateral previsto para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi entre los emisarios de Kiev, Washington y Moscú.

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“Al intensificar sus ataques contra Ucrania y nuestra infraestructura en este preciso momento, Rusia está tratando de preparar el terreno para ejercer presión sobre la posición de Ucrania y la de sus socios”, afirmó.

Las negociaciones se vieron frenadas por la guerra en Oriente Medio. La última reunión trilateral tuvo lugar a mediados de febrero en Ginebra, sin avances hacia una solución del conflicto.

Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de su vecino: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas conjuntamente como el Donbás; y amplias zonas de las regiones meridionales de Zaporizhzhia y Kherson.

Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk, una condición que Kiev rechaza por considerar que dejaría al país expuesto a nuevos ataques rusos.

El presidente ucraniano dijo que cuenta con el gobierno y con el Congreso estadounidenses “para que preste más atención a Ucrania”.

“Porque Rusia multiplica sin parar sus ataques”, denunció.

Más temprano, el sábado por la mañana, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que los ataques nocturnos rusos dañaron asimismo un importante puente, además de las infraestructuras energéticas.

“La situación del suministro de energía en la capital es extremadamente complicada. Esto afecta al funcionamiento de los sistemas de calefacción y de abastecimiento de agua de la ciudad”, declaró Klitschko en Telegram.

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Añadió que el puente Norte, que cruza el Dniéper, ha sufrido destrozos, lo cual bloquea el tráfico.

Este puente ya fue atacado en octubre, lo que llevó a las autoridades a instalar redes antidrones para intentar protegerlo.

Ucrania teme revivir el escenario del invierno pasado, cuando Rusia bombardeó las instalaciones energéticas del país, dejando a millones de hogares sin calefacción ni electricidad.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)

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