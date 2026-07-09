00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla en una conferencia de prensa en el Castillo de Dublín, el 1 de julio de 2026. (Paul Faith / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla en una conferencia de prensa en el Castillo de Dublín, el 1 de julio de 2026. (Paul Faith / AFP)
/ PAUL FAITH
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este jueves que su país recibirá “en los próximos días” misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot procedentes de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.