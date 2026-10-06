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Resumen

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Personas inspeccionan el lugar de un ataque con drones rusos contra un puente sobre el río Dniéper en Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026, en medio de la actual invasión rusa. (EFE/EPA/STRINGER)
Personas inspeccionan el lugar de un ataque con drones rusos contra un puente sobre el río Dniéper en Kiev, Ucrania, el 4 de octubre de 2026, en medio de la actual invasión rusa. (EFE/EPA/STRINGER)
/ STRINGER
Por Agencia AFP

Múltiples explosiones se escucharon la madrugada de este miércoles en Kiev, según un periodista de la AFP, después de que el ejército ucraniano emitiera una alerta por la aproximación a la capital de un misil balístico.

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