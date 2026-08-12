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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en el Palacio de Serbia, en Belgrado, el 8 de agosto de 2026. (Andrej ISAKOVIC / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una rueda de prensa en el Palacio de Serbia, en Belgrado, el 8 de agosto de 2026. (Andrej ISAKOVIC / AFP)
/ ANDREJ ISAKOVIC
Por Agencia AFP

Ucrania necesita el 5 % de los misiles interceptores Patriot que Estados Unidos tiene en su inventario para superar el invierno y el 10 % para destruir todos los proyectiles balísticos de Rusia, afirmó el presidente Volodymyr Zelensky en una entrevista publicada este jueves.

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