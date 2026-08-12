Ucrania necesita el 5 % de los misiles interceptores Patriot que Estados Unidos tiene en su inventario para superar el invierno y el 10 % para destruir todos los proyectiles balísticos de Rusia, afirmó el presidente Volodymyr Zelensky en una entrevista publicada este jueves.

Moscú ha lanzado recientemente ataques masivos contra la capital ucraniana Kiev una vez por semana que han causado la muerte de civiles, y ha dañado o destruido viviendas. En uno de los bombardeos más recientes, Ucrania no logró interceptar ninguno de los 28 misiles balísticos disparados.

Este año Ucrania “tiene dos veces y media menos misiles interceptores que los que teníamos en 2025”, alertó Zelensky en declaraciones a la cadena estadounidense CNN. “Rusia tiene el doble de misiles balísticos por mes de los que tenía antes”.

“Les pido a nuestros socios estadounidenses que nos vendan el 5 % de los misiles que tienen en sus inventarios. Si nos venden el 5 %, podremos pasar el invierno y salvar vidas. Si nos pueden vender el 10 %, destruiremos todos los misiles balísticos de los rusos”, clamó.

Ucrania ha informado de una grave escasez de interceptores Patriot desde que Estados Unidos e Israel entraron en guerra con Irán en febrero, lo que desvió los suministros de estos sistemas avanzados.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante una conferencia de prensa después de una visita a un área de entrenamiento militar en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, noreste de Alemania, el 11 de junio de 2024. (Foto de Jens Büttner / POOL / AFP) / JENS BUTTNER

Los misiles balísticos son mucho más difíciles de neutralizar que los proyectiles de crucero o los drones, porque se mueven más rápido y siguen trayectorias empinadas.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos había respondido a sus solicitudes, Zelensky dijo: “Tengo el 1 %. Para pasar del 1 % al 5 %, me tomará algunos meses y millones de llamadas telefónicas y todo lo demás”.

“Hago algunas cosas que ni siquiera puedo compartir. No significa que sean ilegales. Pero no puedo hablar de eso”, dijo.

El mes pasado, Rusia lanzó más de 450 misiles contra Ucrania, casi 200 de ellos con trayectorias balísticas.

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