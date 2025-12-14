Ucrania no logrará nunca recuperar Crimea ni ser miembro de la OTAN, según el Kremlin

Ucrania nunca logrará recuperar la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, ni convertirse en miembro de la OTAN, aseguró Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, “no logrará nada de eso. Sobre Crimea, eso está totalmente descartado, al millón por ciento”, comentó a la televisión pública rusa, que colgó el domingo las declaraciones en Telegram.

En cuanto a la OTAN, “yo creo que también al millón por ciento que no lo logrará”, añadió.

Aunque para Rusia el ingreso de su país vecino en la Alianza Atlántica es inadmisible, Zelensky propone dejar, al menos, la puerta abierta para una futura entrada en el bloque, a lo que se opone la Casa Blanca.

Ushakov también rechazó de antemano las modificaciones que ucranianos y europeos han introducido al plan de paz original presentado por Estados Unidos.

“Si se producen las modificaciones correspondientes, nosotros tendremos objeciones muy fuertes”, dijo y recordó que Moscú “expuso muy claramente su postura” en la última reunión con los emisarios de la Casa Blanca: Steve Witkoff y Yared Kushner.

El viernes Ushakov se mostró dispuesto a aceptar una retirada de las tropas rusas y ucranianas de todo el Donbás, donde la seguridad correspondería a las fuerzas de la Guardia Nacional rusa.

Con todo, subrayó que “sólo habrá un alto el fuego después de la retirada de las tropas ucranianas” de la región de Donetsk.

El papa León XIV reiteró este martes 9 de diciembre al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, la necesidad de continuar el diálogo y renovó el "urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso pueda conducir a una paz justa y duradera" que ponga fin a la guerra con Rusia. (EFE)