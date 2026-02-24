Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, asiste a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, EE.UU., el 24 de febrero de 2026. (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)
La viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, asiste a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, EE.UU., el 24 de febrero de 2026. (EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)
/ OLGA FEDOROVA
Por Agencia EFE

Ucrania pidió este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU reforzar la presión sobre Rusia con más sanciones, entre otras medidas, y defendió la soberanía y la integridad territorial de su país como “líneas rojas” en el proceso de paz.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.