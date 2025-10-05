Rescatistas ucranianos evacuan a un joven residente herido tras un ataque aéreo de Rusia en un lugar no revelado de la región de Lviv. (Foto: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP).
/ HANDOUT
Agencia AFP
Agencia AFP

Ucrania reporta cinco muertos en bombardeos masivos rusos que pusieron en alerta a Polonia
Las autoridades ucranianas reportaron este domingo cinco muertos en bombardeos rusos en , en el sur, y , en el extremo occidental del país, y que llevaron a a movilizar sus aviones para proteger su espacio aéreo.

En Leópolis - una zona de Ucrania que desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 ha sido menos expuesta a los ataques - cuatro personas murieron y seis fueron heridas, informó en Telegram el gobernador, Maksim Kozitski.

La alcaldía de esta ciudad cercana a la frontera con Polonia indicó que el transporte público no circuló debido a un “masivo ataque del enemigo”.

Ivan Fedorov, gobernador de la región de Zaporizhzhia, afirmó a su vez en Telegram que un “bombardeo combinado” de Rusia mató a una mujer e hirió a otras diez personas.

Una menor de 16 años figura entre las personas que recibieron “asistencia” tras el ataque, indicó Fedorov.

Ucrania declaró la alerta nacional por los bombardeos a las 04H09 (01H09 GMT).

Polonia informó en X que movilizó aviones y colocó a sus defensas en tierra en alerta para resguardar su espacio aéreo.

Rusia también intensificó sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana en un momento del año en que bajan las temperaturas.

Moscú lanzó esta semana su mayor ataque contra la infraestructura gasífera ucraniana, y el sábado varios bombardeos dejaron unas 50.000 casas sin electricidad en la región de Chernígov, en el norte.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

