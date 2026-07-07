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Coches calcinados frente a un edificio residencial parcialmente destruido como consecuencia de un ataque con misiles rusos contra Kiev, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, el 6 de julio de 2026. (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
Coches calcinados frente a un edificio residencial parcialmente destruido como consecuencia de un ataque con misiles rusos contra Kiev, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, el 6 de julio de 2026. (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Una serie de explosiones se escucharon en Kiev temprano el miércoles, reportaron periodistas de la AFP, con Rusia manteniendo sus ataques contra la capital ucraniana en vísperas de la cumbre de la reunión de la OTAN en Turquía.

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