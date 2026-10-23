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Resumen

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El presidente ruso, Vladimir Putin, da un discurso durante una ceremonia en la que se anexionan formalmente cuatro regiones de Ucrania ocupadas por tropas rusas: Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia, en el Kremlin de Moscú el 30 de septiembre de 2022. (Foto de Grigory SYSOYEV / SPUTNIK / AFP)
El presidente ruso, Vladimir Putin, da un discurso durante una ceremonia en la que se anexionan formalmente cuatro regiones de Ucrania ocupadas por tropas rusas: Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia, en el Kremlin de Moscú el 30 de septiembre de 2022. (Foto de Grigory SYSOYEV / SPUTNIK / AFP)
/ GRIGORY SYSOYEV
Por Agencia EFE

El Kremlin confirmó este viernes un alto el fuego local con Ucrania para la evacuación de civiles desde la localidad de Oleshki, en la región de Jersón, pero aseguró que los detalles de esa misión, anunciada previamente por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, serían publicados más tarde.

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