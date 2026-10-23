El Kremlin confirmó este viernes un alto el fuego local con Ucrania para la evacuación de civiles desde la localidad de Oleshki, en la región de Jersón, pero aseguró que los detalles de esa misión, anunciada previamente por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, serían publicados más tarde.

“Los militares están trabajando para acordar los plazos de un alto el fuego en esa zona con el fin de garantizar esta misión humanitaria”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por las agencias rusas.

Agregó que “los que quieran, podrán abandonar esa localidad”.

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A la vez, Peskov precisó que la evacuación de los residentes de Oleshki puede durar “mínimo, varios días”.

El portavoz del Kremlin agradeció a Melania Trump sus esfuerzos para el cese de los combates en la zona.

“Agradecemos los esfuerzos de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien contribuyó significativamente a la coordinación de la operación humanitaria en la aldea de Oleshki, en la región de Jersón”, dijo.

La esposa de Donald Trump anunció este viernes que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego local en Oleshki, bajo control de las fuerzas rusas desde los inicios de la guerra, a partir del próximo 29 de octubre.

La primera dama Melania Trump participa en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas / Yuri Gripas / POOL

“Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado”, informó en un comunicado la oficina de la primera dama estadounidense.

Según la Casa Blanca, Melania Trump “inició conversaciones con ambos países y, en su función oficial de Intermediaria Exclusiva, logró que las partes acordaran los objetivos, los procedimientos técnicos, el calendario, los procesos y las condiciones” del cese el fuego localizado.

Ella y su representante “trabajaron directamente con las autoridades rusas y ucranianas”, afirma la comunicación, que describe la situación de Oleshki, en el sur de Ucrania, como “crítica”, con una población de “personas mayores que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable”.

El anuncio del cese el fuego localizado tiene lugar después de que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reuniera por separado con los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y ruso, Vladímir Putin, para relanzar el estancado diálogo de paz.

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