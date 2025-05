El Kremlin aseguró hoy, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los recientes ataques aéreos masivos rusos contra Ucrania, que el líder ruso, Vladímir Putin, toma las decisiones “necesarias” para garantizar la seguridad de su país.

“El presidente Putin toma las decisiones que son necesarias para garantizar la seguridad de su país”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al mismo tiempo, calificó de “reacción emocional” las declaraciones de Trump de que Putin se “ha vuelto completamente loco” tras su última ofensiva aérea contra Kiev.

“Este es un momento muy importante que está vinculado, por supuesto, con la carga emocional de absolutamente todos y con reacciones emocionales”, agregó Peskov.

Trump criticó este lunes al jefe del Kremlin en su red Truth Social después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lamentara el “silencio” de EE.UU.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados”, escribió Trump en su red Truth Social.

Añadió: “Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y quizá tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará la caída de Rusia!”, subrayó el presidente estadounidense.

A su vez, Peskov destacó que el comienzo del proceso de negociaciones entre Moscú y Kiev es “un importante logro” y es producto de los “grandes esfuerzos” realizados por la Casa Blanca.

“Estamos agradecidos a los americanos y al presidente Trump por su contribución a la organización y lanzamiento del proceso negociador”, dijo.

Recordó que los ucranianos amenazaron a los líderes extranjeros que viajaron a Moscú para asistir al desfile militar del Día de la Victoria el pasado 9 de mayo.

“Esos intentos continúan. Estamos obligados a tomar medidas y el presidente Putin hace lo que debe para garantizar la seguridad de Rusia”, insistió.

El domingo Trump, que no respaldó la pasada semana la adopción por parte de la Unión Europea de sanciones contra Rusia, dijo que está meditando imponer sanciones a Moscú porque Putin “esta matando a mucha gente”.

“No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le ha pasado. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada”, dijo Trump a medios en la Base Aérea Andrews.

