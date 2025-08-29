El mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Alexey DANICHEV / Teresa SUAREZ / AFP)
El mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Alexey DANICHEV / Teresa SUAREZ / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Kremlin no descarta reunión de Putin y Zelensky, pero insiste en que debe estar preparada
Resumen de la noticia por IA
Kremlin no descarta reunión de Putin y Zelensky, pero insiste en que debe estar preparada

Kremlin no descarta reunión de Putin y Zelensky, pero insiste en que debe estar preparada

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Kremlin lamentó hoy que los preparativos para la reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania, y , avancen lentamente y ratificó que el mandatario ruso no descarta reunirse con su homólogo ucraniano, pero insiste en que precisan de un trabajo previo de expertos.

“Putin no excluye la posibilidad de este encuentro, pero considera que cualquier reunión al más alto nivel debe estar bien preparada”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, , en su rueda de prensa telefónica diaria.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: La cifra de muertos por el ataque ruso a Kiev del jueves asciende a 23

El portavoz del recalcó que en esta reunión los mandatarios deberán “poner punto final al trabajo que previamente se debe llevar a cabo a nivel de expertos”

“Por ahora no se puede decir que el trabajo de expertos avance a toda marcha, lamentablemente no. Conservamos nuestro interés y disposición a celebrar estas negociaciones”, añadió.

Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP
Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP
/ ILYA PITALEV HANDOUT

Peskov señaló que “entregamos por escrito a la parte ucraniana todas nuestras posiciones, los principales postulados de nuestra propuesta”.

“Son las posiciones de las que partimos y que es necesario debatir”, zanjó.

Aunque ha demandado reiteradamente la necesidad de una reunión entre Zelensky y Putin, ha recalcado que esta reunión será posible solo para la firma de un acuerdo definitivo de paz.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC