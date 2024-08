“Actualmente la situación en la región es compleja. A día de hoy hay 28 localidades bajo el control del enemigo, la profundidad de penetración en el territorio de la región de Kursk es de 12 kilómetros y el ancho es de 40 kilómetros”, dijo el lunes el gobernador de Kursk Alexéi Smirnov, en una reunión telemática con el presidente Putin, y otras autoridades del país.

El gobernador precisó que en esas 28 localidades viven unas 2.000 personas dijo que se desconoce “la suerte que han corrido”.

Una imagen tomada de un material publicado por el Ministerio de Defensa ruso el 12 de agosto de 2024 muestra un ataque con drones rusos contra vehículos blindados ucranianos en la región de Kursk. (AFP). / -

Además, Smirnov informó que desde el martes de la semana pasada, 12 civiles han muerto en Kursk y 121 resultaron heridos, entre ellos 10 niños.

Smirnov también dio cifras de evacuados: 121.000 personas en una semana y se espera que otras 60.000 dejen sus hogares.

“El problema es que no hay una línea clara del frente, no hay comprensión de dónde se encuentran las unidades de combate (de las Fuerzas Armadas de Ucrania)”, dijo Smirnov, que insistió en que “es muy importante saber dónde se encuentra el enemigo”, reseñó la agencia EFE

Rastrear a todas las unidades ucranianas que patrullan la región y crean distracciones es difícil, sostuvo Smirnov, y señaló que algunas están usando identificaciones rusas falsas.

Un tanque de batalla ruso T-72 sale de la ciudad de Sudzha el 8 de agosto de 2024. (Foto de ANATOLIY ZHDANOV / Kommersant Photo / AFP). / ANATOLIY ZHDANOV

El lunes, el gobernador de la región de Belgorod, adyacente a Kursk, también anunció la evacuación de personas de un distrito cerca de la frontera ucraniana, y describió la situación como “alarmante”, sin dar más detalles, de acuerdo con la agencia AP.

Por su parte, Putin informó que ha ordenado al ejército ruso “expulsar” a las tropas ucranianas. El mandatario afirmó que uno de los objetivos de Kiev es frenar la ofensiva rusa en el este de Ucrania, específicamente en Lugansk y Donetsk.

Agregó que otro de los fines es mejorar las posiciones de Kiev en unas eventuales negociaciones de paz.

“¿Pero de qué negociaciones se puede hablar con personas que atacan indiscriminadamente a civiles? (…) ¿De qué se puede hablar con ellos?”, manifestó.

El presidente ruso Vladimir Putin (izq.) preside una reunión sobre la situación en la región de Kursk, el 12 de agosto de 2024. (Foto de Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP). / GAVRIIL GRIGOROV

Putin aseguró que Rusia dará una respuesta firme a las acciones de Ucrania y alcanzará todos los objetivos que se ha fijado.

El presidente ruso afirmó que el número de voluntarios que se unen al ejército ha aumentado debido al ataque. Adelantó que las fuerzas rusas seguirán adelante con su ofensiva en el este de Ucrania.

El pasado 6 de agosto, Ucrania lanzó una sorpresiva operación a gran escala en Kursk, dos años y medio después del inicio de la invasión rusa.

Las fuerzas ucranianas avanzaron con rapidez sobre la población de Sudzha, a unos 10 kilómetros de la frontera. Según reportes recientes, aún controlan la zona oeste de la localidad, donde hay una importante estación de tránsito de gas natural.

La operación ucraniana se realiza bajo un estricto secretismo y no se ha dicho cuáles son los objetivos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, observa durante una sesión de preguntas y respuestas con representantes de los medios internacionales el 11 de enero de 2024 en Riga, Letonia. (Foto de Gints Ivuskans / AFP). / GINTS IVUSKANS

Recién el sábado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se pronunció sobre la ofensiva y confirmó que las tropas de su país cruzaron a Rusia. “Ucrania está demostrando que realmente sabe cómo restaurar la justicia y garantiza exactamente el tipo de presión que se necesita: presión sobre el agresor”, dijo en un discurso.

El lunes, Zelensky afirmó que la incursión supone el “desastre de esta guerra” para Moscú.

“Podemos ver qué ocurre con Rusia bajo Putin: hace 24 años se produjo el desastre del Kursk, el inicio simbólico de su Gobierno”, dijo Zelensky, al hacer alusión al naufragio del submarino ruso de ese nombre, en el que murieron sus 118 tripulantes.

“Y ahora está claro cuál es para él el final. Kursk también. El desastre de esta guerra”, aseguró Zelensky.

El lunes también, el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky, afirmó en un video publicado en las redes sociales de Zelensky que sus tropas se apoderaron de unos 1.000 km2 de territorio ruso y mantienen su ofensiva.

La incursión de Ucrania en territorio ruso. (AFP).

La frontera de la región de Kursk con Ucrania tiene 245 kilómetros (150 millas) de largo.

Las fallas del ejército ruso

El internacionalista Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, remarcó que la operación ucraniana no es una contraofensiva como la que lanzó en junio del año pasado y resultó en un total fracaso.

“Es una táctica distinta, es un elemento sorpresa que consiste en incursionar en un territorio enemigo que ha sido bien estudiado y que detectaron que estaba bastante desprotegido. De hecho, en lugar de contener la ofensiva, lo que están haciendo los rusos es evacuar a la población”, remarcó Banús en diálogo con El Comercio.

Militares ucranianos conducen un tanque T-64 de fabricación soviética en la región de Sumy, cerca de la frontera con Rusia, el 11 de agosto de 2024. (Foto de Román PILIPEY / AFP). / ROMAN PILIPEY

“Es algo que no se esperaba, los ucranianos estaban perdiendo la iniciativa, habían perdido territorio, estaban bajo una presión furte, y de pronto nos encontramos con una maniobra como esta, que mantuvieron muy en secreto, pero ya han admitido que buscan la desestabilización de los rusos. Han volteado la situación”, anotó Banús.

Para el internacionalista, la acción ucraniana deja al desnudo la incapacidad del ejército ruso. “Están haciendo el ridículo, porque no han sido capaces de organizarse para dentro de su territorio hacerles retroceder”.

“Es llamativo que los servicios de inteligencia rusos no detectaran nada. Los ucranianos han entrado con una fuerza no masiva pero sí importante, y el ejército ruso no consigue hacerle retroceder, para este lunes ya habían tomado 28 poblaciones”, indicó Banús.

La incursión deja muy mal parada la imagen de Putin, sostiene Banús. “En el pasado se ha analizado mucho las lentas y complicadas decisiones que toma el ejército ruso debido a la extrema verticalidad, tienen unas estructuras antiguas muy verticales y, por lo tanto, las decisiones son lentas, porque están concentradas en muy pocas personas, la flexibilidad no es una de sus características. Parecía que habían corregido en algo, pero al parecer siguen con sus estructuras muy desfasadas”.

Banús dijo que si Rusia acepta esta realidad, dejando a las tropas ucranianas en su territorio y estableciendo que es el nuevo statu quo, sería una humillación total.

“Otra alternativa que tiene Rusia para hacer frente a esta situación es aflojar la ofensiva en otros frentes de guerra, donde de manera limitada estaba conquistando territorio; aquí hay un cambio, un giro. Es el giro que en algún momento se esperó de la contraofensiva ucraniana del año pasado que falló totalmente, por lo que los rusos estaban otra vez avanzando. Detrás de esto está también la decisión de los países occidentales de que sus armas se puedan utilizar en territorio ruso”, enfatizó Banús.

¿Qué hará Rusia?

Una imagen tomada de un material publicado por el Ministerio de Defensa ruso el 11 de agosto de 2024 muestra un ataque con drones rusos contra vehículos blindados ucranianos en la región de Kursk. (Foto del Ministerio de Defensa de Rusia / AFP). / -

Desde el inicio de la guerra en febrero del 2022, Rusia ya había sufrido incursiones en su territorio, pero lo que sucede en Kursk es el mayor ataque en el país desde la Segunda Guerra Mundial. También es la primera vez que el ejército ucraniano encabeza una incursión en lugar de los combatientes rusos pro-ucranianos que hicieron acciones similares y fugaces en el pasado reciente.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un centro de estudios con sede en Estados Unidos, el avance ucraniano en territorio ruso “desafía las suposiciones operativas y estratégicas” de las fuerzas del Kremlin.

“La operación ha permitido a las fuerzas ucranianas tomar al menos temporalmente la iniciativa en el campo de batalla en un área de la línea del frente y contrarrestar la iniciativa rusa en todo el teatro de operaciones”, sostuvo el ISW.

El ISW también indicó que la operación ucraniana obliga al Kremlin y al mando militar ruso a tomar una decisión sobre si considerar la frontera internacional de 1.000 kilómetros con el noreste de Ucrania como un frente legítimo que Rusia debe defender, en lugar de una zona inactiva del teatro de operaciones, como la han tratado desde el 2022.

“La agrupación de fuerzas rusas, reunida apresuradamente y dispersa, que responde a la incursión ucraniana en Kursk, está compuesta por unidades rusas probablemente por debajo de su fuerza final doctrinal y mal preparadas para establecer las estructuras de comando y control conjuntas necesarias para coordinar las operaciones”, precisó el ISW.