Este vídeo, tomado y difundido por la Presidencia ucraniana el 28 de agosto de 2025, muestra a los rescatistas trabajando en un edificio dañado tras un ataque con misiles rusos en Kiev.
/ HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

La cifra de muertos por el ataque ruso a Kiev del jueves asciende a 23
La cifra de muertos por el ataque ruso a Kiev del jueves asciende a 23

La cifra de muertos por el ataque ruso a Kiev del jueves asciende a 23

El número de muertos como consecuencia del último , que se produjo ayer jueves, , informó este viernes la administración militar de la ciudad.

" Desafortunadamente, el número de muertos ya alcanza los 23″, escribió en su cuenta de Telegram el jefe de la administración, Timur Tkachenko, que no precisa si entre ellos hay algún menor de edad más respecto a los tres que se habían contabilizado con anterioridad.

PUEDES VER: Masivo bombardeo de Rusia contra Kiev deja al menos 19 muertos y socava los esfuerzos de paz

En la noche entre el 27 y el 28 de agosto, que afectó a 33 sectores de la ciudad, que dañó incluso a la delegación de la UE en la capital ucraniana y que ha sido duramente condenado por la comunidad internacional.

Los daños materiales más significativos se produjeron en los distritos de Shevchenkivski, Holosiivski, Darnytski, Dniprovski, y Desnianski.

Según el alcalde, Vitali Klitscho, al menos 63 personas resultaron heridas y 35 de ellas, entre las que hay once niños, están siendo atendidos en hospitales.

Los equipos de rescates siguen removiendo las ruinas y no se descarta que la cifra de muertos y heridos tenga que volver a ser corregida al alza.

Entre los restos de un edificio que fue alcanzado hay por lo menos tres personas atrapadas, según el Ministerio del Interior.

, incluidos drones de ataque y señuelos Shahed, así como 31 misiles, entre ellos dos misiles balísticos Kh-47 Kinzhal, nueve misiles balísticos Iskander-M o norcoreanos KN-23 y 20 misiles de crucero Kh-101, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

