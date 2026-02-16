Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habla durante una rueda de prensa tras las conversaciones mantenidas con Donald Trump, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habla durante una rueda de prensa tras las conversaciones mantenidas con Donald Trump, el 28 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

La delegación ucraniana que mantendrá a partir del martes contactos trilaterales en Ginebra con Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra llegó a la ciudad suiza este lunes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La delegación de Ucrania llega a Ginebra para nuevos contactos con EE.UU. y Rusia
Europa

La delegación de Ucrania llega a Ginebra para nuevos contactos con EE.UU. y Rusia

Ucrania recupera más de 200 kilómetros cuadrados de territorio en manos del ejército ruso en cinco días
Europa

Ucrania recupera más de 200 kilómetros cuadrados de territorio en manos del ejército ruso en cinco días

Acusan a un hombre en Suecia de haber vendido a su mujer a más de 100 hombres
Europa

Acusan a un hombre en Suecia de haber vendido a su mujer a más de 100 hombres

Zelensky ordena extremar las precauciones ante el riesgo de un nuevo ataque masivo ruso en Ucrania
Europa

Zelensky ordena extremar las precauciones ante el riesgo de un nuevo ataque masivo ruso en Ucrania