La delegación de Ucrania llega a Ginebra para nuevos contactos con EE.UU. y Rusia

La delegación ucraniana que mantendrá a partir del martes contactos trilaterales en Ginebra con Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra llegó a la ciudad suiza este lunes.

Según informó el negociador ucraniano Rustem Umérov en su cuenta de Telegram, la delegación se encuentra en Ginebra y está “lista para trabajar”.

PUEDES VER: Las avanzadas armas que están cambiando el rumbo de la guerra entre Rusia y Ucrania

“Mañana comenzaremos otra ronda de negociaciones en el formato trilateral. La agenda ha sido acordada”, agregó.

“Estamos deseando un trabajo constructivo y encuentros sustantivos sobre seguridad y temas humanitarios para avanzar hacia una paz sostenible y digna”, destacó Umérov.

Las dos rondas anteriores de contactos trilaterales tuvieron lugar en los Emiratos Árabes Unidos este año.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

El principal escollo para un acuerdo en esas dos rondas fue el reparto de la región oriental de Donetsk, controlada por Rusia en más de un 75 %.

Moscú reclama que Ucrania le entreguen el territorio de la región que aún controla para poner fin a la guerra, pero Kiev rechaza esta demanda.

VIDEO RECOMENDADO