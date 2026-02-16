La delegación de Ucrania llega a Ginebra para nuevos contactos con EE.UU. y Rusia

“Mañana comenzaremos otra ronda de negociaciones en el formato trilateral. La agenda ha sido acordada”, agregó.
“Estamos deseando un trabajo constructivo y encuentros sustantivos sobre seguridad y temas humanitarios para avanzar hacia una paz sostenible y digna”, destacó Umérov.
Las dos rondas anteriores de contactos trilaterales tuvieron lugar en los Emiratos Árabes Unidos este año.
El principal escollo para un acuerdo en esas dos rondas fue el reparto de la región oriental de Donetsk, controlada por Rusia en más de un 75 %.
Moscú reclama que Ucrania le entreguen el territorio de la región que aún controla para poner fin a la guerra, pero Kiev rechaza esta demanda.
La emergencia energética en Ucrania se está agravando al prolongarse los cortes de suministro también en el oeste del país, lo que ha llevado a que millones de personas vivan con sólo unas horas de electricidad al día debido a los ataques rusos contra la infraestructura esencial. (EFE)