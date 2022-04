Desde este viernes, el decreto presidencial que impone el uso de rublos a los compradores de gas ruso entró en vigor. Mientras la norma dada por Vladimir Putin se hace realidad, el gigante gasístico ruso Gazprom informó a sus clientes de los nuevos mecanismos pero sin cerrar todavía sus tuberías.

“Gazprom cumple sin lugar a dudas y a cabalidad las exigencias de las leyes rusas. Hemos enviado hoy oficialmente las notificaciones sobre los nuevos mecanismos de pagos en rublos a las contrapartes”, afirmó la empresa en un comunicado, al asegurar que sigue siendo un socio fiable y “continúa exportando el gas a los consumidores”.

LA VARIANTE MÁS PREFERIBLE

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que esta medida, aprobada la víspera por el presidente de Rusia era “la variante preferible y la más segura en las actuales condiciones”, después de que Occidente congelara parte de las reservas rusas en divisas y oro por la ofensiva militar en Ucrania.

Eso sí, no descartó que los mecanismos de pago puedan variar “si las condiciones cambian”.

“Al respecto no hay nada inmutable”, afirmó.

Esta medida está dirigida contra los países calificados por Rusia como “inamistosos”, una larga lista que incluye a Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Ucrania, entre otros, sin olvidar a todos los países de la Unión Europea, muchos de los cuales no solo son compradores habituales de gas ruso, sino que dependen en gran medida de estos suministros.

Peskov lanzó un mensaje tranquilizador al señalar que la entrada en vigor del decreto no significaba el corte inmediato del gas si no se abona en rublos, ya que “el pago de los suministros actuales no se lleva a cabo ahora, sino a mediados de abril o incluso a principios de mayo”.

Y corresponde a Gazprom, explicó, trabajar con los compradores para afinar los mecanismos de pago, que según Putin, permitirían a Occidente depositar euros y dólares en Gazprombank, no incluido en las sanciones de Occidente, que serían convertidos a rublos que cobraría el gigante gasístico ruso.

TÉRMINOS ACEPTABLES

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó de “aceptables” los términos propuestos por Moscú para la venta del gas, al señalar que Occidente paga a Rusia en divisas “y luego congela nuestras cuentas”.

Aunque Putin aseguró la víspera que Rusia ofrece a los “países inamistosos” que deberán comprar el gas exclusivamente en rublos “un mecanismo claro y transparente”, que no convence a los importadores.

El canciller alemán, Olaf Scholz, cuyo país es uno de los principales compradores de gas ruso, que representa el 55% de su consumo, reiteró las vísperas que Berlín continuaría pagando este combustible en euros y que no estaba dispuesto a cambiar la forma de pago.

Sin embargo, descartó la imposición de un embargo energético contra Rusia debido a la dependencia alemana del gas procedente de Moscú, en especial cuando no existen condiciones para suplir estos suministros, posición que apoyó su homólogo austriaco, Karl Nehammer.

El gas ruso es de gran importancia para Europa, que importó 155.000 millones de metros cúbicos de gas en 2021, el 40% del consumo total.

PÓLVORA MOJADA

En ese contexto, la pirueta bancaria que permite a los clientes pagar en divisas y a Gazprom cobrar en rublos, podría ser, según afirmó a Efe en conversación telefónica Mijaíl Krutijin, experto en temas de petróleo y gas, una muestra de que “el plan de Putin ha fracasado”.

Este anuncio “fue un paso de propaganda patriótica”, pero el Kremlin comprendió rápidamente que “la medida tendría un efecto desastroso para el presupuesto del país”, según el analista.

“De ahí que, para salvar la cara, hayan diseñado un mecanismo que permitirá a los países consumidores continuar pagando en dólares y euros”, señaló el experto.

En ese sentido, insistió en que “no cambiará nada” para los importadores de gas ruso, que ni siquiera tendrán que abrir una cuenta en rublos en Gazprombank, la entidad bancaria autorizada para recibir los pagos en divisas y que será la encargada de convertir en rublos las divisas.

“Quizás la única modificación que haya que hacer en los contratos se refiera al nombre del banco en que se hacen los pagos, si no es Gazprombank”, aventuró.

ABANDONA GAZPROM GERMANIA GMNH

Por su parte, Gazprom anunció este viernes que abandonó su participación en la compañía alemana Gazprom Germania GmnH, así como en todos sus activos, incluida Gazprom Marketing & Trading Ltd.

“El 31 de marzo el grupo Gazprom puso término a su participación en la compañía Gazprom Germania GmbH y todos sus activos”, informó en su página web la empresa rusa de gas.

El periódico alemán Handelsblatt publicó este jueves que las autoridades de Alemania sopesaban nacionalizar la filial de Gazprom de cara a un posible cese de los suministros de gas ruso.

“Consideramos que sólo el estudio de ese asunto es inaceptable”, afirmó hoy en rueda de prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado sobre la hipotética nacionalización de filiales de Gazprom, así como de la petrolera rusa Rosneft.

Subrayó que semejante plan “supondría una grave violación del derecho internacional y de todas la normas y leyes imaginables”.

“Seguiremos el desarrollo de la situación de la manera más atenta”, advirtió Peskov.

Con información de EFE.