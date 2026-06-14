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El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
/ ALEXANDER KAZAKOV
Por Agencia AFP

Pueblos y ciudades de Ucrania han sufrido meses de intensos bombardeos rusos. Pero en el campo de batalla, la ofensiva rusa da señalas de perder fuerza.

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