Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EVGENIA NOVOZHENINA
Agencia EFE
Las negociaciones entre Putin y Trump durarán al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin
Las negociaciones entre los presidentes de Rusia, , y de Estados Unidos, , en Alaska se prolongarán por al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin.

“Partimos de que primero habrá una conversación cara a cara. Esta contará con la participación de los asesores. Luego, habrá negociaciones con delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo. Después, los líderes se tomarán un respiro y luego se reunirán para una rueda de prensa conjunta”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, , a la televisión pública rusa.

En total, agregó, “eso durará al menos seis o siete horas”, agregó Peskov.

Después de la cumbre y antes de partir de vuelta a Rusia, Putin realizará una ofrenda floral en el cementerio donde están enterrados once militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.

Horas antes de tomar el avión rumbo a Alaska, , que rinde homenaje a la memoria de pilotos soviéticos y estadounidenses que colaboraron durante la Segunda Guerra Mundial.

Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen en Alaska para una cumbre histórica que podría definir el futuro de la política internacional. (Fotos: AFP)
Según adelantó ayer el Kremlin, Putin y Trump tratarán durante su cumbre “temas complejos”, pero .

La reunión entre ambos, la primera desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca y el inicio de la , tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.

