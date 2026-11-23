El lunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que las fuerzas ucranianas realizaron un ataque con drones navales contra dos embarcaciones rusas en las proximidades de Bengasi, en el este de Libia.

La operación, ejecutada el domingo, provocó el hundimiento de la corbeta de la Armada rusa Merkury y alcanzó a un segundo barco de carga, el MV Angara que, según Kiev, era utilizado para transportar armamento.

Esta imagen combinada, creada el 22 de noviembre de 2026, muestra fotografías satelitales de un barco ruso atracado en el puerto de Bengasi, Libia. (Imagen satelital ©2026 Vantor / AFP). / HANDOUT

El anuncio supone una importante ampliación geográfica de las operaciones militares ucranianas, pues el ataque se produjo en el Mediterráneo, a unos 2.400 kilómetros del frente de guerra en Ucrania.

Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la operación en Libia fue coordinada con las Fuerzas de Defensa ucranianas y en ella se utilizaron siete drones navales de fabricación nacional.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

El SBU explicó en redes sociales que los drones navales fueron trasladados hasta la zona del ataque a bordo de un buque nodriza. Desde esa embarcación fueron lanzados hacia sus objetivos. Los aparatos consiguieron superar los intentos rusos de interceptarlos desde el aire, el mar y tierra. Finalmente, alcanzaron a la corbeta Merkury y al carguero MV Angara.

El SBU difundió videos que muestran las aproximaciones de los drones y las explosiones contra las embarcaciones.

Video footage from an overhead camera captured the moment a Ukrainian unmanned surface drone struck a Russian military-linked cargo ship this afternoon off the coast of Benghazi, Libya. https://t.co/IPYG0A0n0n — OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2026

“Ambas embarcaciones eran objetivos militares legítimos para Ucrania, ya que contribuían directamente a las capacidades bélicas de Rusia”, dijo el SBU.

En otro ataque ocurrido lejos del frente, el sábado el carguero ruso Sparta II fue alcanzado por dos drones mientras navegaba en el golfo de Finlandia.

Tras el ataque, el Sparta II sufrió un incendio y terminó ingresando a aguas finlandesas. Sus 16 tripulantes fueron evacuados.

Operaciones para extinguir el incendio a bordo del buque de carga Sparta II, dañado en el Golfo de Finlandia. (Guardia Fronteriza finlandesa / AFP). / HANDOUT

Finlandia sospecha que Ucrania estuvo detrás del ataque, aunque Kiev no se atribuyó la operación.

El buque pertenece a una empresa que presta servicios logísticos al Ministerio de Defensa ruso y está sancionada por Estados Unidos.

El Gobierno Ruso responsabilizó directamente a Kiev. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó el hecho como parte de una “expansión de la actividad terrorista en el Báltico”.

En Polonia también se han registrado varios incidentes relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania. El más grave ocurrió el 20 de noviembre, cuando tres misiles de crucero rusos Kh-101 ingresaron en el espacio aéreo polaco y cayeron en territorio de ese país, que es miembro de la OTAN. El episodio elevó la tensión entre Varsovia y Moscú y reavivó el temor a que la guerra termine involucrando directamente a otros países europeos.

Los lugares hasta donde se está expandiendo la guerra de Ucrania. (Imagen generada con IA, Claude).

En cuanto a las operaciones encubiertas y presuntos complots de asesinato, un informe de NBC News menciona un supuesto plan de los servicios de inteligencia rusos para asesinar al rapero ucraniano-estadounidense Kyivstoner durante un concierto cerca de Copenhague, en Dinamarca, el 25 de septiembre. Las autoridades danesas detuvieron a tres personas presuntamente vinculadas con una red criminal y expulsaron al agregado militar ruso.

En Estonia, fue frustrado un intento de incendio contra instalaciones de Threod Systems, fabricante de drones de reconocimiento y ataque, operación que las autoridades atribuyeron a la inteligencia militar rusa y por la que fueron detenidas ocho personas residentes en Letonia.

El informe de NBC News también recoge un presunto plan ruso para organizar un ataque cerca de la frontera de Polonia con Kaliningrado y atribuirlo falsamente a Ucrania, con el objetivo de perjudicar la imagen de Kiev y debilitar el respaldo occidental.

Vuelve la amenaza nuclear

El expresidente de Rusia, vicepresidente del Consejo de Seguridad y presidente del Patronato de la Fundación Skolkovo, Dmitry Medvedev, hablando durante el Día de la IA en el Centro de Innovación Skolkovo, el 30 de septiembre de 2025. (Foto de Yekaterina SHTUKINA / AFP). / YEKATERINA SHTUKINA

En este contexto, el expresidente ruso y actual subjefe del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, advirtió que Rusia podría recurrir a las armas nucleares incluso ante ataques convencionales si considera que estos amenazan la existencia del Estado o provocan daños inaceptables.

En un artículo firmado de 27 páginas, Medvédev recordó que la doctrina nuclear aprobada por el presidente Vladimir Putin en el 2024 contempla el uso de armamento atómico ante determinadas agresiones convencionales, incluidos ataques masivos con misiles, aviones de guerra y drones que representen una amenaza crítica para la soberanía rusa.

Medvédev sostuvo que Ucrania y sus aliados occidentales ya han generado situaciones que, formalmente, podrían encuadrarse en los escenarios previstos por esa doctrina, aunque reconoció que durante los casi cinco años de guerra todavía no se ha producido una necesidad directa de emplear armas nucleares.

También advirtió que Rusia podría considerar un ataque nuclear preventivo si Occidente entrega armas atómicas a Kiev, incluso de manera secreta. Finalmente, alegó que el derecho internacional no prohíbe su utilización en circunstancias excepcionales y que Moscú debe determinar la proporcionalidad de su respuesta.

Un nuevo escenario de tensión internacional

Operaciones para extinguir el incendio a bordo del buque de carga Sparta II, dañado en el Golfo de Finlandia por un ataque con drones ucranianos. (Guardia Fronteriza finlandesa / AFP). / HANDOUT

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, los ataques ucranianos contra embarcaciones rusas en Libia y el golfo de Finlandia evidencian que la guerra está ampliando sus escenarios de confrontación y alcanzando territorios alejados del frente convencional.

Además, indica que estas operaciones muestran la capacidad de Ucrania para utilizar tecnología militar propia y ejecutar acciones de largo alcance, pero también plantean interrogantes sobre la participación de terceros países y los riesgos para la seguridad europea.

El especialista recuerda que Kiev ya había golpeado anteriormente objetivos rusos en países como Mali y Siria.

Gómez de la Torre considera que los ataques podrían formar parte de una estrategia ucraniana para trasladar la confrontación al Mediterráneo y al mar Báltico. Los califica como operaciones audaces.

El analista explica que la guerra ya no puede entenderse únicamente desde la confrontación militar tradicional, pues Rusia y Ucrania han recurrido intensamente a herramientas de guerra híbrida, como ataques cibernéticos, operaciones de desinformación, sabotajes, acciones encubiertas y labores de inteligencia mediante fuentes humanas y tecnológicas.

“Esta es una guerra que se libra en el concepto de multidominio”, señala.

En ese contexto, sostiene que la reivindicación de los ataques por parte de Zelensky y su atribución al SBU revelan el protagonismo que ha adquirido la inteligencia ucraniana en la planificación de operaciones de largo alcance. Explica que este servicio “ha demostrado capacidad para penetrar en territorio ruso y ejecutar acciones contra objetivos estratégicos lejos de las líneas de combate”.

El especialista también advierte que “no se puede descartar el intercambio de información de inteligencia entre Ucrania y los países europeos miembros de la OTAN. En particular, quiero destacar el papel del Reino Unido, que es uno de los principales colaboradores de Kiev desde el inicio de la invasión rusa, tanto en el suministro de material militar y apoyo logístico como en materia de inteligencia”.

Agrega que esta cooperación incorpora un elemento adicional de complejidad al conflicto, debido a que Rusia considera el respaldo militar y estratégico occidental a Kiev como una amenaza para sus intereses.

El riesgo de que la guerra se extienda a otros países

Soldados participan en el ejercicio militar Koalicja 26.2, organizado por la Coalición de los Voluntarios en Nowa Deba, sureste de Polonia, el 20 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/Darek Delmanowicz).

Gómez de la Torre advierte que la expansión geográfica de las operaciones militares representa un riesgo para la estabilidad internacional, especialmente porque involucra territorios de terceros países y puede generar tensiones diplomáticas. Como ejemplo, menciona la reacción de las autoridades libias, que presentaron una protesta formal y exigieron explicaciones por los ataques en su territorio.

“Esto es peligroso, es riesgoso, porque ya está implicando obviamente una regionalización mayor de la guerra”, alerta.

El analista pone especial atención en Europa oriental, donde países como Polonia, Finlandia y las repúblicas bálticas observan con preocupación la amenaza rusa.

Recuerda también que Polonia está llevando adelante un importante proceso de rearme y que los países más próximos a Rusia consideran que una ampliación de las operaciones militares podría comprometer directamente su seguridad.

“Polonia, Finlandia y los países bálticos serían los primeros objetivos ante una eventual extensión de las operaciones militares rusas. La multiplicación de ataques, sabotajes y acciones encubiertas fuera del frente ucraniano podría profundizar la inestabilidad y elevar el riesgo de que otros países terminen involucrados en el conflicto”, enfatiza.