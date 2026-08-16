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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita el Instituto de Física y Tecnología de Moscú en Dolgoprudny, en la región de Moscú, el 23 de enero de 2026. (Alexander SHCHERBAK / POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita el Instituto de Física y Tecnología de Moscú en Dolgoprudny, en la región de Moscú, el 23 de enero de 2026. (Alexander SHCHERBAK / POOL / AFP)
/ ALEXANDER SHCHERBAK
Por Agencia EFE

Los masivos ataques con drones han obligado al presidente ruso, Vladimir Putin, a hacer campaña electoral lejos de la Rusia europea, a miles de kilómetros de Moscú, pero también le han permitido descubrir Siberia y el Lejano Oriente ruso.

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