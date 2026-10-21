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Resumen

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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla con representantes de los medios de comunicación en el hotel Taj Mahal Palace, en Bombay, el 21 de octubre de 2026. (KYLIE COOPER / POOL / AFP)
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla con representantes de los medios de comunicación en el hotel Taj Mahal Palace, en Bombay, el 21 de octubre de 2026. (KYLIE COOPER / POOL / AFP)
/ KYLIE COOPER
Por Agencia AFP

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país desconocía la ralentización de las comunicaciones satelitales de la empresa SpaceX, de Elon Musk, utilizadas por Ucrania en la guerra contra Rusia.

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