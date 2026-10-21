El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país desconocía la ralentización de las comunicaciones satelitales de la empresa SpaceX, de Elon Musk, utilizadas por Ucrania en la guerra contra Rusia.

Kiev ha acusado a Washington de reducir deliberadamente las velocidades a las que operan los servicios Starshield, de uso militar, y Starlink, limitado a los civiles.

El martes, el diario Wall Street Journal informó que fue Musk quien ordenó una reducción en las prestaciones de esos sistemas para Ucrania, luego de que el multimillonario tecnológico apuntara como responsable al gobierno estadounidense.

Musk afirmó que “cualquier limitación en la velocidad o el uso” de los sistemas Starshield era “decidida por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y, en última instancia, por el presidente estadounidense (POTUS)”, refiriéndose a Trump.

“El presidente (Trump) no tenía nada que ver con las decisiones tomadas por Starlink y Starshield y por el señor Musk”, zanjó este miércoles el secretario Rubio en Bombay, la capital económica de India.

“Es una empresa privada, el presidente no maneja la compañía y no puede ordenarle hacer algo (...). Se lo digo, no hubo conocimiento previo”, agregó Rubio.

El secretario de Estado aseguró también que las conversaciones del martes en Oslo entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, fueron “positivas”.

Witkoff se dirige ahora a encontrarse con autoridades en Rusia.

“Fue positivo, nada inesperado, sin sorpresas, y ahora, armado con esas ideas, (Witkoff) podrá ir a San Petersburgo y compartirlas con la parte rusa, y veamos si podemos avanzar”, precisó Rubio.

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