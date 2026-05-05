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Personas reunidas junto a una víctima de un ataque aéreo ruso, envuelta en una lámina de plástico, en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el 5 de mayo de 2026. (IRYNA RYBAKOVA / AFP)
Personas reunidas junto a una víctima de un ataque aéreo ruso, envuelta en una lámina de plástico, en Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el 5 de mayo de 2026. (IRYNA RYBAKOVA / AFP)
/ IRYNA RYBAKOVA
Por Agencia AFP

Más de 20 personas murieron este martes en bombardeos rusos en Ucrania, cuyo presidente, Volodymyr Zelensky, denunció el “cinismo absoluto” de Moscú al buscar una tregua para conmemorar el 9 de mayo la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi.

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