Más de 20 personas murieron este martes en bombardeos rusos en Ucrania, cuyo presidente, Volodymyr Zelensky, denunció el “cinismo absoluto” de Moscú al buscar una tregua para conmemorar el 9 de mayo la victoria de 1945 sobre la Alemania nazi.

Los ataques, que tuvieron como objetivo las ciudades de Zaporizhzhia (sur), Kramatorsk (este), Dnipró (centro) y Nikopol (centro-este), se produjeron mientras Ucrania anunciaba su propio alto el fuego a partir de la medianoche (21H00 GMT) del martes, al que instó a Moscú a respetar.

Poco antes de que entre en vigor, un ataque ucraniano con drones contra la Crimea ocupada causó, sin embargo, cinco muertos en la localidad de Dzhankoi, según las autoridades rusas.

La jornada también golpeó Ucrania, con al menos 21 civiles muertos en ataques rusos en todo el país.

En Zaporizhzhia, 12 personas murieron en un ataque que Zelensky describió como “sin justificación militar alguna”. También cuatro civiles murieron en Dnipró y otros cinco en Kramatorsk, según el mandatario. Hubo un fallecido en Nikopol.

Con la diplomacia en punto muerto más de cuatro años después del inicio de la invasión, Rusia anunció unilateralmente un alto al fuego para el 8 y el 9 de mayo, a fin de celebrar el sábado en Moscú su desfile del Día de la Victoria.

El ejército ruso amenazó a su vez con lanzar “un ataque masivo con misiles” contra Ucrania en caso de violación de su cese de hostilidades.

“Cinismo absoluto”

“Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para realizar celebraciones propagandísticas, mientras se lanzan ataques todos los días con misiles y drones”, denunció Zelensky desde Baréin, donde se encuentra de visita.

“Necesitamos que cesen esos ataques y todos los demás del mismo tipo cada día, y no solo durante unas horas en algún lugar, en nombre de las ‘celebraciones’”, añadió.

Zelensky no fijó una duración al declarar su tregua y también advirtió que sus fuerzas responderían “de manera recíproca” a cualquier violación.

Mensaje que Moscú ignoró, pues poco antes de la 01H30 (22H30 GMT), volvieron a sonar las alertas aéreas en las regiones de Kharkiv y Donetsk, en el este de Ucrania.

Hasta el momento no se ha informado de una respuesta ucraniana.

“A solo unas horas de la entrada en vigor de la propuesta de alto el fuego de Ucrania, Rusia no muestra ningún signo de preparación para poner fin a las hostilidades. Por el contrario, Moscú intensifica el terror”, señaló el martes el canciller ucraniano, Andrii Sibiga, en la red social X.

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó el martes 5 de mayo a Rusia de mostrar un "cinismo absoluto" por lanzar una ola de ataques, que dejó al menos cinco muertos, pese a la inminencia de las treguas anunciadas por ambas partes. (AFP)

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