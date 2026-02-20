Más de 5.000 mujeres han muerto en Ucrania desde el inicio de la guerra, más 14.000 heridas

Escuchar
Los equipos de rescate ucranios ayudan a los residentes de una zona de Zaporiyia atacada por Rusia. Foto: OLEG MOVCHANIUK/EFE
Por Agencia EFE

Más de 5.000 mujeres y niñas han muerto en Ucrania, y otras 14.000 resultaron heridas, desde el inicio de la guerra en el país, de la que el martes se cumplirán cuatro años, un momento que coincide con el cierre inminente de buena parte de la red de organizaciones que ayudan a las mujeres víctimas del conflicto.

