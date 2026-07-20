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Resumen

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El impacto en la refinería de petróleo en Moscú dejó una sensación de vulnerabilidad en Rusia. Foto: AFP
El impacto en la refinería de petróleo en Moscú dejó una sensación de vulnerabilidad en Rusia. Foto: AFP
Por Agencia EFE

El masivo ataque ucraniano contra Moscú, con más de 400 drones, dejó varios heridos y provocó el incendio de instalaciones industriales a 30 kilómetros al sur de la ciudad capital.

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