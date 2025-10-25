Bomberos ucranianos extinguen un incendio en un almacén de alimentos tras un ataque con misiles rusos en Kiev en la madrugada del 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Genya SAVILOV / AFP
Bomberos ucranianos extinguen un incendio en un almacén de alimentos tras un ataque con misiles rusos en Kiev en la madrugada del 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Genya SAVILOV / AFP
/ GENYA SAVILOV
Agencia EFE
Agencia EFE

Ministro de Exteriores ucraniano condena el ataque nocturno de Rusia con muertos y heridos
Ministro de Exteriores ucraniano condena el ataque nocturno de Rusia con muertos y heridos

Ministro de Exteriores ucraniano condena el ataque nocturno de Rusia con muertos y heridos

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, , condenó este sábado el que causó al menos tres muertos y 17 heridos en varios puntos del país invadido por las fuerzas rusas.

“Otro ataque aéreo ruso contra Ucrania, dirigido contra infraestructuras críticas, la red eléctrica, el ferrocarril y viviendas particulares en Kiev, Dnipró, Járkov, Sumi y otras regiones. Hay muertos y heridos”, lamentó Sibiga en su cuenta de X, donde publicó varias imágenes de la destrucción causada por el bombardeo.

Francisco Sanz
“El terror ruso puede y debe detenerse”, abundó el jefe de la diplomacia ucraniana, que pidió “la acción colectiva” y “una mayor presión sancionadora” contra Rusia, además de “un mayor apoyo energético” y una mayor “.

“Nadie en el mundo quiere que esta guerra continúe, excepto Rusia”, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores del presidente ucraniano, .

Sibiga terminó su mensaje con una alusión al eventual apoyo internacional a su país para que Ucrania pueda disponer de armas de largo alcance.

Daños en el lugar del impacto de un misil ruso en Kiev, Ucrania, el 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Daños en el lugar del impacto de un misil ruso en Kiev, Ucrania, el 25 de octubre de 2025, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

“Una fuerza de largo alcance suficiente nos permitirá privar a de sus medios de terror, justo en los lugares donde se producen y desde donde lanzan”, dijo Sibiga.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que en el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado se registraron impactos con doce drones y con cinco misiles balísticos en once puntos del territorio ucraniano.

Gran parte de Ucrania se encontraba este miércoles 22 de octubre sin electricidad tras ataques rusos que dejaron al menos seis muertos, un día después de conocerse el aplazamiento de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. (AFP)

