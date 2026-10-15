La Armada ucraniana alcanzó esta madrugada con misiles de crucero de fabricación ucraniana Neptún seis bombarderos rusos Su-34M que estaban estacionados en el aeródromo militar de Borisoglebsk de la región de Vorónezh, en la franja central de la parte europea de Rusia.

“Los Su-34M pueden llevar al mismo tiempo múltiples bombas aéreas guiadas y de gran potencia explosiva, además de misiles de varios tipos”, se lee en el comunicado de la Armada de Ucrania en el que se da cuenta de este ataque.

Last night, Ukraine’s Defense Forces struck an airfield in the Voronezh region. Four Su-34 aircraft were destroyed and two more Su-34s were hit. The Russians used them to terrorize our people. These very warplanes were ready to launch new attacks on Ukraine and were loaded with aerial bombs. Our Long Neptune missile was used to strike the target. I thank the warriors of the Ukrainian Navy for their precision! Our long-range sanctions also reached a site in the Oryol region used to store and launch attack drones. A target was also hit in the Black Sea. These are our justified responses to all of Russia’s terror against Ukraine. Russia is dragging out the war, so our long-range operations will continue. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026

El ataque a estos bombarderos debilitará, según la Armada ucraniana, las capacidades de la aviación rusa en el frente y sus alrededores, donde utiliza masivamente bombas aéreas para destruir fortificaciones ucranianas y atacar pueblos y ciudades bajo control de Kiev.

Además de los bombarderos, en el ataque también fue alcanzado equipamiento utilizado por la aviación rusa. Según la Armada ucraniana, en el aeródromo atacado se produjeron explosiones secundarias.