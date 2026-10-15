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Según la Armada ucraniana, en el aeródromo atacado se produjeron explosiones secundarias. Foto: X-@ZelenskyyUa
Según la Armada ucraniana, en el aeródromo atacado se produjeron explosiones secundarias. Foto: X-@ZelenskyyUa
Por Agencia EFE

La Armada ucraniana alcanzó esta madrugada con misiles de crucero de fabricación ucraniana Neptún seis bombarderos rusos Su-34M que estaban estacionados en el aeródromo militar de Borisoglebsk de la región de Vorónezh, en la franja central de la parte europea de Rusia.

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