Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Armada ucraniana alcanzó esta madrugada con misiles de crucero de fabricación ucraniana Neptún seis bombarderos rusos Su-34M que estaban estacionados en el aeródromo militar de Borisoglebsk de la región de Vorónezh, en la franja central de la parte europea de Rusia.
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