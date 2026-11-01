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Resumen

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Ucrania y Rusia han comenzado a entregar ayuda humanitaria en Oleshki y a evacuar a población civil de esa localidad ocupada por las fuerzas rusas en la región sureña de Jersón, anunciaron ambas partes en la aplicación de Telegram. Foto: EFE/ Jefe de la Oficina del presidente de Ucrania
Ucrania y Rusia han comenzado a entregar ayuda humanitaria en Oleshki y a evacuar a población civil de esa localidad ocupada por las fuerzas rusas en la región sureña de Jersón, anunciaron ambas partes en la aplicación de Telegram. Foto: EFE/ Jefe de la Oficina del presidente de Ucrania
Por Agencia EFE

En el marco de la misión humanitaria en la ocupada localidad ucraniana de Oleshki, en Jersón, que permitió hacer llegar ayuda a la población y evacuar a las personas que lo necesitaran, el personal militar ucraniano también evacuó a 167 civiles de la margen derecha de la región de Jersón, informó este domingo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

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