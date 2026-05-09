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El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión en Moscú, el 9 de mayo de 2026. (Ramil Sitdikov / POOL / AFP)
El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión en Moscú, el 9 de mayo de 2026. (Ramil Sitdikov / POOL / AFP)
/ RAMIL SITDIKOV
Por Agencia EFE

Rusia acusó este sábado a Ucrania de violar la tregua del Día de la Victoria acordada con mediación de Estados Unidos al atacar territorio ruso y también la anexionada península ucraniana de Crimea.

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