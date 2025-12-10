El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente ruso Vladimir Putin a su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente ruso Vladimir Putin a su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
Rusia afirma que las palabras de Donald Trump sobre Ucrania se alinean con su postura
Rusia afirma que las palabras de Donald Trump sobre Ucrania se alinean con su postura

El Kremlin aseguró el miércoles que las declaraciones del presidente estadounidense, , en las que afirma que acabará ganando la guerra y que tendrá que ceder territorio, coinciden con la postura de Moscú.

En muchos aspectos, en lo que respecta a la adhesión a la OTAN, a los territorios y a la pérdida de territorio por parte de Ucrania, coincide con nuestra postura”, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien calificó de “muy importantes” los comentarios de Trump en una reciente entrevista con Politico.

MIRA AQUÍ: Zelensky espera enviar el miércoles a EE.UU. una propuesta enmendada para terminar con la guerra

En esta entrevista, Trump también calificó a los líderes europeos de “débiles” y pidió al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que convoque elecciones.

Según Trump, Rusia tiene una posición de negociación más fuerte en las conversaciones para poner fin a la guerra debido a su tamaño y aseguró que Ucrania nunca se unirá a la OTAN.

Tras la entrevista, Zelensky declaró que estaba dispuesto a convocar nuevas elecciones en Ucrania, siempre que se garantice la seguridad.

La ofensiva de Moscú ha hecho imposible la celebración de elecciones en el país conforme a la legislación ucraniana.

MÁS INFORMACIÓN: El Papa recibe a Zelensky y le expresa su “urgente deseo” de que el diálogo lleve a una paz justa

Rusia lleva tiempo pidiendo la destitución de Zelensky, al que considera un líder ilegítimo.

Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos”, dijo Peskov sobre el anuncio de Zelensky.

Estados Unidos ha intensificado sus conversaciones tanto con Rusia como con Ucrania para poner fin al peor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 25 de noviembre que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev. (AFP)
Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

