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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el 3 de junio de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia EFE

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, amenazó este lunes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con seguir alcanzando objetivos “por vías militares” si se sigue refiriendo a su país con “un lenguaje grosero” y con “ultimátum”.

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