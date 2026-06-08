El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, amenazó este lunes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con seguir alcanzando objetivos “por vías militares” si se sigue refiriendo a su país con “un lenguaje grosero” y con “ultimátum”.

“Mientras que (Zelensky) nos hable con un lenguaje grosero y con ultimátum, de ningún modo podremos hablar de negociaciones reales. Hasta que Zelensky no comprenda plenamente el error y la falacia de su discurso, alcanzaremos los objetivos no por vías políticas y diplomáticas, sino militares”, declaró Nebenzia en una sesión del Consejo de Seguridad solicitada por Ucrania con el respaldo de los países europeos.

Tras cargar contra la organización y la Unión Europea, Nebenzia hizo referencia a una carta abierta publicada por Zelensky en sus redes sociales en la que ofreció a su homólogo ruso, Vladímir Putin, celebrar negociaciones directas en un tercer país para poner fin a la guerra.

“De ningún modo es una iniciativa de paz, sino uno de los intentos desesperados de Kiev por forzar cualquier negociación para resolver el conflicto bajo la apariencia de pedir diálogo pero esperando tener efectos mediáticos”, declaró el representante ruso.

En línea con el rechazo de Putin a la propuesta, el representante acusó al líder ucraniano de repetir “viejas amenazas y clichés propagandísticos”.

“Estas maniobras de mala fe, que son obvias, no solo no acercan la paz, sino que confirman la incapacidad de la banda neonazi atrincherada en Kiev de negociar”, aseguró el diplomático.

El embajador ruso dijo que si Zelensky quiere hablar con Putin debe encontrar la manera de hacerlo “de forma discreta y no con una diplomacia de megáfono”.

“Sin embargo, el régimen de Zelensky ha optado por la vía terrorista, así que no hay nada que hablar en este momento”, añadió.

La última vez que ambos países negociaron, aunque de forma indirecta, fue a mediados de febrero de 2026, con la mediación de Estados Unidos, unas semanas antes de que entrara en guerra con Irán.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó este viernes 5 de junio reunirse en un futuro próximo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, para quien es una prueba más de que "no quiere poner fin a la guerra". (AFP)

SOBRE EL AUTOR