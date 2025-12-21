Rusia desmiente la preparación de una reunión trilateral con Ucrania y Estados Unidos

Escucha la noticia
date 2025-12-21
El Kremlin desmintió este domingo la preparación de una reunión trilateral con Kiev y Washington, en un momento en que tienen lugar conversaciones en Miami sobre la manera de acabar con el conflicto en Ucrania.
“Por el momento, nadie ha hablado seriamente de esta iniciativa y, que yo sepa, no se está preparando”, declaró a la prensa el asesor diplomático de la presidencia rusa, Yuri Ushakov, citado por las agencias de noticias rusas.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó el sábado que Washington propuso organizar un encuentro trilateral y citó a Rustem Umerov, uno de los negociadores de Kiev que viajó el viernes a Miami.
Florida acogió otro ciclo de negociaciones este fin de semana, con la presencia de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, su yerno Jared Kushner, y los emisarios ucranianos y europeos por una parte, y rusos por otra.
Kirill Dmitriev, el enviado de Moscú, llegó a Miami el sábado y afirmó que “las discusiones se desarrollan de manera constructiva” con Witkoff y Kushner, recogieron las agencias rusas.
Las conversaciones prosiguen este domingo y Ushakov declaró a los periodistas que “no vio” la nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, elaborada después de un encuentro entre Washington y los enviados ucranianos y europeos.
Dmitriev “regresará a Moscú, presentará su informe y discutiremos qué hacer a continuación”, afirmó el asesor del Kremlin.
Una mesa redonda que reúna a todas las partes sería la primera en seis meses, pero el presidente ucraniano se mostró escéptico sobre sus posibles resultados.
“No estoy seguro de que vaya a surgir nada nuevo”, declaró el sábado ante la prensa.
Las reuniones anteriores, celebradas este verano en Turquía, apenas lograron acordar intercambios de prisioneros.
