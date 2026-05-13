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El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Vyacheslav PROKOFYEV / Daniel MIHAILESCU / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Vyacheslav PROKOFYEV / Daniel MIHAILESCU / AFP)
Por Agencia AFP

Rusia reiteró este miércoles su condición principal para el fin de la guerra y descartó negociaciones verdaderas hasta que las tropas de Kiev se retiren del Donbás, una región del este de Ucrania parcialmente controlada por Moscú.

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