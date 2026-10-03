Rusia instó este sábado a diplomáticos y ciudadanos extranjeros a abandonar Kiev y advirtió que la capital ucraniana será blanco de nuevos ataques aéreos “masivos” horas después de que un bombardeo alcanzara otro importante puente de la ciudad.

Ataques rusos alcanzaron este sábado el Puente Norte de Kiev, dos días después del bombardeo a otro paso vial clave del sur de la capital ucraniana, anunció el alcalde Vitali Klitschko.

En un comunicado, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores instó a los “ciudadanos extranjeros y diplomáticos presentes en Kiev a abandonar la ciudad”.

Añadió que sus fuerzas seguirán llevando a cabo “ataques masivos de represalia” contra “objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas”.

“La responsabilidad de las posibles consecuencias negativas recaerá por completo en quienes ignoren esta advertencia”, agregó la cancillería rusa.

Rusia hizo un llamado similar en mayo, pero las cancillerías occidentales no retiraron a su personal.

La capital ucraniana ha sido blanco en las últimas semanas de oleadas casi diarias de drones, incluidos modelos a reacción más difíciles de interceptar, mientras Ucrania enfrenta una escasez de sistemas de defensa antiaérea.

El alcalde de Kiev anunció en Telegram que el puente Norte, una de las ocho estructuras que atraviesan el río Dniéper, fue alcanzado por bombardeos rusos el sábado por la mañana.

Momentos antes, las autoridades habían activado una alerta de drones en la ciudad.

Es el segundo gran puente de Kiev en ser bombardeado en los últimos días.

El jueves y el viernes, el Puente Sur había sido alcanzado por aeronaves no tripuladas rusas, lo que provocó su cierre al tráfico y enormes embotellamientos.

Estos son los primeros ataques importantes contra pasos elevados clave de Kiev desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Ucrania temía este tipo de agresiones, por lo que la alcaldía de Kiev limitó el viernes el tráfico en otros dos puentes importantes, el Paton y el Metro, aunque no se reportaron bombardeos en esos lugares.

Periodistas de la AFP constataron restricciones temporales en un cuarto puente, el Darnitski.

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