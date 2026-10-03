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Resumen

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Un edificio residencial en llamas tras un ataque aéreo en Kiev, el 2 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Servicio de Emergencias de Ucrania / AFP)
Un edificio residencial en llamas tras un ataque aéreo en Kiev, el 2 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Servicio de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Rusia instó este sábado a diplomáticos y ciudadanos extranjeros a abandonar Kiev y advirtió que la capital ucraniana será blanco de nuevos ataques aéreos “masivos” horas después de que un bombardeo alcanzara otro importante puente de la ciudad.

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