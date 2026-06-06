Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personal del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania se prepara para lanzar un vehículo aéreo no tripulado (UAV) en la región de Chernígov, el 1 de junio de 2026. (Genya SAVILOV / AFP)
Personal del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania se prepara para lanzar un vehículo aéreo no tripulado (UAV) en la región de Chernígov, el 1 de junio de 2026. (Genya SAVILOV / AFP)
/ GENYA SAVILOV
Por Agencia AFP

Las fuerzas rusas han interceptado 86 drones en la región cercana a San Petersburgo, donde se está celebrando un importante foro económico, anunció el gobernador regional, Aleksandr Drozdenko.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.