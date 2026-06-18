Más de 520 vuelos fueron cancelados o aplazados el miércoles en los aeropuertos de Moscú debido al ataque masivo de drones de Ucrania que sufrió en las últimas horas la capital de Rusia y la región de Moscú, informaron medios locales.

Según el canal progubernamental de Telegram Shot, solo en el aeropuerto de Sheremétievo, el mayor de Rusia, fueron cancelados más de 110 vuelos y aplazados cerca de 150.

La compañía aérea Aeroflot pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos si sus vuelos fueron cancelados para evitar congestiones en la instalación hasta nuevo aviso de las autoridades aéreas.

El 18 de junio de 2026, una columna de humo negro se elevaba desde la refinería de petróleo de Gazprom Neft, productora rusa de petróleo, en las afueras del sureste de Moscú. . (Foto: AFP). / -

Como consecuencia del masivo ataque de drones, en la región de Moscú resultaron heridas 17 personas, incluidos tres menores, según datos oficiales.

En el sureste de Moscú los drones lograron impactar anoche contra un complejo de refinerías, que ya había sido atacado hace dos días.

En consecuencia, grandes columnas de humo negro cubrieron el sureste de la ciudad dificultando también la visibilidad para el transporte aéreo.

“Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú”, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, a través de Telegram.

Un hombre camina por una zona residencial cubierta de humo en Moscú el 18 de junio de 2026, tras los ataques de Ucrania con drones. (Foto: AFP). / -

Sobianin también comunicó que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial adyacente al gran polígono industrial donde se encuentran las refinerías de Kapotnia.

El alcalde estimó en más de 194 los drones derribados anoche que tenían la capital rusa como objetivo.

El Ministerio de Defensa afirmó previamente haber interceptado un total de 555 drones ucranianos de ala fija en las regiones de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladímir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú.