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Arde una refinería en Moscú tras un masivo ataque de Ucrania con drones. (Foto: EFE).
Arde una refinería en Moscú tras un masivo ataque de Ucrania con drones. (Foto: EFE).
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Por Agencia EFE

Más de 520 vuelos fueron cancelados o aplazados el miércoles en los aeropuertos de Moscú debido al ataque masivo de drones de Ucrania que sufrió en las últimas horas la capital de Rusia y la región de Moscú, informaron medios locales.

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