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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Ereván, el 4 de mayo de 2026. (Ludovic MARIN / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Ereván, el 4 de mayo de 2026. (Ludovic MARIN / AFP)
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este sábado que “Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa” al agradecer las felicitaciones del presidente del Consejo Europeo, António Costa, a los ucranianos por el Día de Europa.

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