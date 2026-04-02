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Reclutas ucranianos de las Fuerzas de Asalto Aéreo completan un entrenamiento militar básico en un centro de entrenamiento ubicado en un lugar no revelado, el 27 de marzo de 2026. (Roman PILIPEY / AFP)
Reclutas ucranianos de las Fuerzas de Asalto Aéreo completan un entrenamiento militar básico en un centro de entrenamiento ubicado en un lugar no revelado, el 27 de marzo de 2026. (Roman PILIPEY / AFP)
/ ROMAN PILIPEY
Por Agencia AFP

El ejército de Rusia no registró ningún avance territorial en Ucrania en marzo, algo inédito desde septiembre de 2023, e incluso retrocedió en algunos lugares ante las fuerzas de Kiev, según el análisis de la AFP a partir de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

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