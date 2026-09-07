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Resumen

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Humo que se eleva sobre los edificios tras los ataques aéreos rusos en el centro de Kiev, el 8 de septiembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Roman PILIPEY / AFP)
Humo que se eleva sobre los edificios tras los ataques aéreos rusos en el centro de Kiev, el 8 de septiembre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Roman PILIPEY / AFP)
/ ROMAN PILIPEY
Por Agencia AFP

Fuertes explosiones se escucharon la madrugada de este martes en Kiev, según periodistas de la AFP, luego de que durante la noche expirara una pausa de tres días en los ataques de Rusia para permitir la visita de dos enviados estadounidenses a la capital de Ucrania.

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