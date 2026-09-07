Fuertes explosiones se escucharon la madrugada de este martes en Kiev, según periodistas de la AFP, luego de que durante la noche expirara una pausa de tres días en los ataques de Rusia para permitir la visita de dos enviados estadounidenses a la capital de Ucrania.

La administración militar de la ciudad informó de un ataque con misiles e instó a los habitantes a dirigirse a los refugios, al subrayar que “la defensa aérea fue activada”.

Según las autoridades, se registraron impactos en edificios de la propia Kiev, así como en los distritos de Borispil y Fastiv, en las afueras.

Un periodista de la AFP observó columnas de humo y las luces de un incendio.

Este ataque ruso es el primero dirigido contra Kiev en tres noches, tras el vencimiento de una tregua recíproca anunciada por Moscú y Kiev durante la visita de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a ambas ciudades.

La agencia estatal rusa Tass también confirmó que “la moratoria de tres días sobre los ataques contra Kiev, establecida con motivo de la visita de los negociadores estadounidenses a Ucrania, llegó a su fin”.

Varios blogs especializados ucranianos habían considerado probable un ataque masivo ruso con misiles de diferentes tipos contra Kiev al expirar la tregua, al señalar en particular el redespliegue de bombarderos por parte del ejército de Moscú con ese fin.

Witkoff, quien este fin de semana realizó visitas consecutivas a ambas capitales en su primer viaje a Ucrania desde el inicio de la guerra, estimó el lunes que la gira había permitido lograr conversaciones “significativas”.

Esto, dijo, con miras a la organización de negociaciones tripartitas para poner fin al conflicto desencadenado por Rusia en febrero de 2022.

“El presidente (Donald) Trump está trabajando arduamente para detener la matanza y lograr una paz duradera”, aseguró en la red social X.

Propuestas estadounidenses

Witkoff y Kushner, el yerno de Trump, se reunieron con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú el sábado, y luego viajaron el domingo a Kiev, donde se entrevistaron con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Representantes europeos —franceses, británicos y alemanes— participaron en estas rondas de negociaciones el domingo en Kiev.

El Kremlin anunció el lunes que “no descarta” la reanudación de las conversaciones tripartitas, aunque el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que “aún es muy pronto para hablar del lugar y las fechas precisas”.

Por su parte, el presidente ucraniano afirmó que está preparando la siguiente etapa de los diálogos.

“Estamos coordinando nuestros próximos pasos. Preparamos las próximas reuniones y comunicaciones. Las propuestas de Ucrania son constructivas y siempre lo serán”, declaró Zelensky en Facebook.

Un alto funcionario de la presidencia ucraniana dijo a la AFP que los emisarios de Trump habían presentado nuevas propuestas “más eficaces” para poner fin a la guerra, sin dar más detalles.

En las negociaciones anteriores, Moscú y Kiev se mantuvieron en general en sus posiciones y las discusiones se estancaron especialmente en torno a la cuestión de los territorios del este de Ucrania, cuya anexión reclama Rusia.

Con motivo de estas nuevas conversaciones, Putin había decretado un cese de los ataques contra Kiev durante tres días, desde el sábado hasta el lunes.

Por su parte, Zelensky había anunciado un cese de los ataques contra Moscú durante el mismo período.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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