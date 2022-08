El medio estadounidense ha investigado a profundidad el modus operandi. El reclutamiento funciona así: con un ejército cansado por una guerra que parece no tener fecha de expiración -cierta data polémica da cuenta de 60 mil soldados rusos muertos o heridos-, el Kremlin habría visitado docenas de cárceles, y conversado con asesinos y “personas encarceladas por drogas”. A cambio, la libertad y un sueldo de entre 100 mil y 200 mil rublos mensuales (el salario mínimo en Rusia es de cerca de 14 mil, es decir, US$ 234), montos que varían dependiendo del caso. No se admiten “violadores, pedófilos, extremistas o terroristas”. No es requisito tener experiencia militar.

¿Qué papel cumplen en la guerra? “Van primero, y cuando el ejército ucraniano los ve, atacan. Luego, los soldados rusos ven dónde están los ucranianos y bombardean el lugar”, denunció el activista y defensor de los prisioneros, Vladimir Osechkin, quien además es el jefe del portal Gulagu.net.

Sandro Teixeira Moita, doctor en Ciencias Militares, destaca que esta no es solo una práctica rusa. “Si te fijas bien en las noticias del inicio de la guerra, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció el mismo plan para pelear contra los rusos”.

En efecto, el 28 de febrero, el mandatario ucraniano declaró que liberaría prisioneros con experiencia en combate para que se sumen “a la lucha contra los invasores”. “Se levantarán todas las sanciones que pesan sobre las personas que participaron en las operaciones antiterroristas. Lo más importante ahora es la defensa del país”, agregó.

¿Una balanza adulterada?

Diera la impresión de que los medios mundiales critican al Kremlin y se olvidan de que Ucrania se manejó en los mismos términos, pero no sería así. Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, sostiene que son varios los motivos que generan esa percepción.

Lo primero que apunta es que a lo de Zelensky sí se le dio cobertura, solo que esta se sucedió en un momento en el que había demasiado información. Ahora, sin embargo, no hay tantas noticias novedosas. Lo segundo es que el mandatario ucraniano “enmarcó su discurso en un mensaje global en el que anunciaba que todos los que podían serían movilizados” y no solo los presos, un pequeño matiz que podría hacer la gran diferencia.

También habría que tomar en cuenta que estas informaciones llegan en medio de declaraciones polémicas del presidente ruso, Vladimir Putin. “Por ejemplo, hace poco dijo que iba a dar armas a sus aliados. Entonces, como hay discursos con afirmaciones sorprendentes, puede que haya una mayor reacción a lo que se publica sobre Moscú”.

Sin embargo, Banús no cierra la puerta a las suspicacias. “Finalmente, está la forma en la que los medios reaccionan; es decir, si recogen más o menos información de una de las partes involucradas en la guerra. Allí puede haber algún posicionamiento, pero ya sería parte de la estrategia de los medios”.

Una práctica histórica

“Liberar prisioneros para que luchen por la nación es una práctica bastante común en la historia -dice Sandro Teixeira-. Hay ejemplos desde la China antigua hasta Europa durante el medioevo y las guerras napoleónicas, aunque ciertamente no se pueden comparar los sistemas penitenciarios de esa época con los modernos”.

El territorio que ahora se conoce como Rusia no fue ajeno a esa práctica. Según Teixeira, allí se sucede desde épocas medievales, solo que se volvió más evidente cuando se convirtió en el Imperio Ruso y necesitaban manos para soportar las guerras de expansión. Y, en la época soviética y de la Segunda Guerra Mundial, organizaron ‘penal battalions’, conformados por los indeseables de la sociedad, generalmente reclutados de los gulags. “Ellos recibían poco entrenamiento militar y los mandaban a misiones casi suicidas con la promesa de que si completaban su misión, serían amnistiados y liberados”.

Teixeira agrega: “La información a la que se puede acceder desde la caída de la URSS y la apertura de ciertos documentos militares dan cuenta que el porcentaje de bajas de esos batallones era de entre el 80% y 90%”.

Imagen referencial que muestra al ejército ruso durante el Seaborne Assault 2022, parte de los juegos de guerra que alberga Rusia. REUTERS / VITALY NEVAR

Quienes también aplicaron la misma fórmula fueron los nazis. La Dirlewanger Brigade es una de las unidades más recordadas por su fama de “rudeza y crueldad” y su líder Oskar Dirlewanger, “un violador convicto y alcohólico”.

El libro “The SS Dirlewanger Brigade: The History of the Black Hunters”, explica que “los primeros miembros fueron en su mayoría cazadores furtivos que fueron liberados de prisiones y campos de concentración” porque se consideró que tenían “las habilidades necesarias para cazar y capturar combatientes partisanos en sus campamentos en los bosques del Frente Oriental”. El documento agrega: “Su número pronto aumentó con otros que estaban ansiosos por salir del encarcelamiento, incluidos hombres que habían sido condenados por robo, asalto, asesinato y violación”.

Para Teixeira, que Rusia reclute a este tipo de personas encaja dentro de lo que los especialistas denominan “movilización en las sombras”. “Y tiene sentido que lo haga porque es una forma de parchar las bajas de la guerra que, sobre todo en la primera fase, fueron muchas como producto de su comportamiento extraño incluso para su propia doctrina militar”.

“En todo caso, también viene a demostrar que los rusos no están dispuestos a movilizar a todo el país hacia la guerra. Imagino que no lo hacen porque podría generar daños políticos a los líderes rusos”, concluye el especialista.