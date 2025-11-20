Bomberos extinguiendo un incendio en un edificio residencial tras un ataque aéreo en Kupiansk, región de Kharkov, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el 6 de abril de 2025. (Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
Bomberos extinguiendo un incendio en un edificio residencial tras un ataque aéreo en Kupiansk, región de Kharkov, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el 6 de abril de 2025. (Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia reivindica toma de Kupiansk, localidad clave del frente oriental de Ucrania
Resumen de la noticia por IA
Rusia reivindica toma de Kupiansk, localidad clave del frente oriental de Ucrania

Rusia reivindica toma de Kupiansk, localidad clave del frente oriental de Ucrania

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ejército de reivindicó este jueves la toma de la localidad de , un bastión ucraniano del frente oriental donde las tropas de Moscú avanzan en las últimas semanas frente al desgaste de las fuerzas de .

Las fuerzas rusas “completaron la liberación de la localidad de Kupiansk”, declaró el comandante de las tropas occidentales, Sergei Kuzovlev, en una conversación con el presidente Vladimir Putin, retrasmitida por televisión.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN

El comandante calificó la localidad ubicada en la región de Kharkiv como una posición “clave” de la defensa ucraniana.

Kupiansk, que tenía cerca de 55.000 habitantes antes de la guerra, estuvo ocupada por el ejército ruso durante varios meses en 2022 y las fuerzas ucranianas lograron retomarla en septiembre de ese año.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó en una conferencia en la que participó AFP, que Putin se desplazó este jueves a uno de los puestos del comando de las tropas occidentales donde sostuvo una reunión con el jefe del Estado Mayor.

El vocero no precisó si esta posición está en la zona ocupada de Ucrania o en Rusia.

Rusia realizó este anuncio en un momento en que Ucrania afirmó que recibió un plan de Estados Unidos para terminar el conflicto con Rusia.

VIDEO RECOMENDADO

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC