El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Ralf HIRSCHBERGER / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Vyacheslav PROKOFIEV/POOL / AFP)
Agencia EFE

Rusia y Estados Unidos acuerdan primera reunión trilateral con Ucrania sobre seguridad en Abu Dabi
El presidente ruso, , acordó con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que el viernes se celebrará la primera reunión trilateral -, y .- sobre temas de seguridad en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Los americanos, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, según la agencia TASS.

Añadió que EE.UU. espera que la reunión del viernes allane el camino para avanzar en “un acuerdo de arreglo pacífico”.

El diplomático adelantó que la delegación rusa, que estará dirigida por el almirante Ígor Kostiukov, ya ha sido formada y volará “en las próximas horas a los Emiratos”.

También viajará a Abu Dabi el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, quien participó también hoy en las negociaciones en el Kremlin.

Al respecto, Ushakov subrayó que en la cita de hoy se abordó la creación por el presidente de EE.UU., Donald Trump, de la Junta de la Paz para Gaza, y Moscú insistió en su voluntad de transferir a esa estructura mil millones de dólares en activos rusos congelados en territorio estadounidense.

Putin también planteó a Witkoff y Kushner, yerno de Trump, que el resto de los activos rusos podrían dedicarse como reparación a la reconstrucción de los territorios ucranianos arrasados por las acciones militares de los últimos cuatro años, eso sí, “tras la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

