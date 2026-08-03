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Resumen

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Humo proveniente de un incendio en los almacenes de la tienda online rusa Wildberries en Shushary (izquierda) y Utkina Zavod, en San Petersburgo, Rusia. (EFE/ Stringer).
Humo proveniente de un incendio en los almacenes de la tienda online rusa Wildberries en Shushary (izquierda) y Utkina Zavod, en San Petersburgo, Rusia. (EFE/ Stringer).
Por Agencia AFP

Ucrania realizó un nuevo ataque nocturno contra una bodega del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries en la región de Vladimir, unos 180 kilómetros al este de Moscú, informó el lunes la empresa y autoridades locales.

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