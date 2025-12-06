Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un bombardeo tras los ataques con drones rusos en el área de Kiev, Ucrania, el 6 de julio de 2025. (Foto de EFE/EPA/SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL ESTADO)
Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un bombardeo tras los ataques con drones rusos en el área de Kiev, Ucrania, el 6 de julio de 2025. (Foto de EFE/EPA/SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL ESTADO)
/ STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

Nuevos ataques rusos en Ucrania provocan cortes de calefacción y agua

Una nueva ola de con drones y misiles durante la noche del sábado afectó a instalaciones energéticas y ferrocarriles en , lo que provocó cortes de calefacción y agua para miles de personas, informó el gobierno.

Según la fuerza regional de Kiev, la capital, Rusia lanzó un total de 653 drones y 51 misiles durante la noche.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Macron urge mantener el “esfuerzo de guerra” en favor de Ucrania al cierre de su visita en China

“Los principales objetivos de estos ataques, una vez más, fueron instalaciones energéticas. El objetivo de Rusia es infligir sufrimiento a millones de ucranianos”, dijo el presidente en redes sociales.

Un dron ruso alcanzó y “quemó el edificio principal de la estación de tren de Fastiv”, una ciudad situada a unos 70 kilómetros al suroeste de Kiev, indicó Zelenski.

“No hubo víctimas, pero el tráfico de trenes suburbanos se ha visto interrumpido”, señaló la operadora estatal de ferrocarriles Ukrzaliznytsya.

Los drones y misiles también alcanzaron instalaciones energéticas en las regiones de Chernígov, Zaporiyia, Leópolis y Dnipró, informaron las autoridades de Kiev.

Un edificio residencial se incendia tras un ataque con drones rusos en la ciudad de Vyshhorod, en la región de Kiev, la madrugada del 30 de noviembre de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Roman PILIPEY / AFP).
Un edificio residencial se incendia tras un ataque con drones rusos en la ciudad de Vyshhorod, en la región de Kiev, la madrugada del 30 de noviembre de 2025, durante la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Roman PILIPEY / AFP).
/ ROMAN PILIPEY

“En la región de Odesa, 9.500 clientes permanecen sin suministro de calefacción y 34.000 sin suministro de agua debido a los daños”, indicó el ministro de Restauración, Oleksiy Kuleba.

Esta nueva oleada de ataques aéreos se produce mientras continúan las sobre el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que comenzó hace casi cuatro años.

A pesar de los esfuerzos estadounidenses, Rusia ataca continuamente la red eléctrica y de calefacción de Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió el martes 2 de diciembre en el Kremlin al emisario estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del plan de Washington que busca poner fin a la guerra en Ucrania. (AFP)

